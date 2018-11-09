Bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

Balıkesir Valiliği'nde düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı'na' İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Vali Ersin Yazıcı'da katıldı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünün organize ettiği 'Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu' toplantısında Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gerekli tedbir ve yapılması gereken faaliyetler görüşülerek sonrası için yapılacak faaliyetlerle ilgili kararlar alındı. Toplantıda ayrıca, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi yönündeki çalışmaların karalılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucu alışkanlığı ile mücadele de toplumun topyekün hareket etmesi gerektiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir Valiliği olarak uyuşturucuyla mücadele konusunu çok önemsiyoruz. Uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettireceğiz. Uyuşturucu ile mücadele konusunda gerek emniyet müdürlüğümüz, gerek jandarmamız gerekse de diğer kurumlarımız çok sıkı takip ve işbirliği içerisindedir. Bu anlamda Balıkesir´de uyuşturucu ile mücadele konusunda ciddi mesafeler almış bulunuyoruz" dedi.

Bu toplantının 81 ilde yapıldığını belirten Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da, "Tüm illerde, valilerimiz ilçelerde de kaymakamlarımız başkanlığında bugün uyuşturucu ile mücadele toplantılarını yapıyoruz. Tüm Türkiye'de uyuşturucu ile yapılan çalışmalar yapılan mücadelelerde geldiği nokta ve bundan sonra alınması gereken tedbirler konusunda bir değerlendirme yapıyoruz" şeklinde ifade etti.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve Teknik Çalışma Gruplarının başarılı çalışmalar yapabilmesi ve üyelerin daha çok bilgi sahibi olabilmesi açısından yapılan toplantıların öneminden bahseden Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bütün kurumların bu projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, bağımlılıkla mücadelede verilen kararlılığı dile getirdi.