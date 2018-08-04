Bağımlılıklarından kurtulup adeta yeniden doğdular

Yaklaşık 6 yıl boyunca sürekli alkol alan 66 yaşındaki Gül Ö. ve 25 yıl aralıksız içen 52 yaşındaki Ahmet D. bağımlılıklarından kurtulmak için Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün ‘Yalnız Değilsiniz’ ekibine başvurdu. Burhaniye Belediyesi tarafından Manisa Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde (AMATEM) tedavileri yaptırılan Gül Ö. ve Ahmet D., belediye desteğiyle adeta hayata yeniden başladı.

Bir komşusu vasıtasıyla Burhaniye Belediyesinin kendisine ulaştığını belirten ve gençlere uyarılarda bulunan iki kişi, "Herhangi zor bir duruma düştüğünüzde hiçbir şekilde alkolden medet ummayın. Alkol başlangıçta derdinizi unutturmuş gibi yapar, sonra insanı daha beter eder. Yetmeyince başka maddelere de başvurmanıza neden olur. Psikologlar, psikiyatristler var. Bu şekilde yardım alın" şeklinde konuştu.

Gül Ö. artık çok mutlu olduğunu, psikolojisinin düzeldiğini, yalnızlık korkusundan kurtulduğunu ve kendisini kuş kadar hafiflemiş hissettiğini söylerken tedavi sürecinden sonra da belediye ekiplerinin kendisini yalnız bırakmadığını, sürekli ziyaret ettiğini ve sıcak yemek yardımı yaptığını anlattı. Gül Ö., Başkan Necdet Uysal’a gönülden teşekkür borçlu olduğunun altını çizdi.

"Güvenilmez bir adam olmuştum"

Alkole 22 yaşında başlayan ve tam 25 sene bağımlı olarak yaşayan Ahmet D. ise, "Hatırlamak dahi istemiyorum. Çok kötü günler geçirdim. Son 5 yılımı kolonya parası bulmak için çobanlık yaparak geçirdim. İş ve ev hayatının bağımlılığım nedeniyle mahvoldu. Aşçıydım. Bugün birine söz veriyordum ertesi gün hatırlamadığım için sözümde duramıyorum. Güvenilmez bir adam olmuştum. Sabahları kalkamıyordum, sağlıklı değilim. Bu nedenle girdiğim her yerden işime son veriliyordu. Eşimden ayrıldım. Kızımla görüşemiyordum. Son yıllarda çobanlık yapmaya başlamıştım. Burhaniye Belediyesi hayatıma dokundu ve bütün hayatım değişti. Benliğimi daha yeni yeni bulmaya başladım. Yeniden doğmuş gibiyim. Başkanımız Necdet Uysal’a ve Sağlık İşleri Müdürümüz Murat Bektaş’a minnet borcumu ödeyemem. Beni ben yapan onlar. Alkolü bıraktığım zaman bu iş imkanını sağlamamış olsalardı belki ben tekrar alkole başlayacaktım" diye konuştu.

Burhaniye Belediyesinin sosyal belediyeciliğin tüm örneklerini sergilediğini belirten Belediye Sağlık İşleri Müdürü Murat Bektaş, alkol problemi olan vatandaşların bu illetten kurtulma kararlarına destek olmaya her zaman hazır olduklarının altını çizdi. Bektaş, bağımlıların utanmadan, sıkılmadan tedavi için mutlaka yardım talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Topluma yeniden kazandırmaya çalışıyoruz"

Göreve geldikten sonra belediye sağlık birimini güçlendirmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Necdet Uysal, şu anda 25 personelin iş başında olduğunu belirtti. Uyuşturucu ve alkolle mücadele konusunun kendisi ve Burhaniye Belediyesi için büyük önem taşıdığını anlatan Uysal, yeni hayatlarına başlayan Gül Ö. ve Ahmet D.’yi kararlılıklarından dolayı tebrik ederek, herkese örnek olmalarını diledi.

Başkan Uysal, ilçede aynı problemi yaşayan tüm vatandaşlara ulaşmak istediklerini de belirterek, şunları kaydetti:

"Madde ve alkol bağımlılığı ile mücadele hepimizin ortak görevidir. Burhaniye Belediyesi olarak toplumumuzun kanayan yarası olan bağımlıların tedavileri ve sosyalleşmeleri için her zaman elimizden gelen desteği sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu kişileri tedavi ettirip, topluma yeniden kazandırmaya çalışıyoruz. Kapı kapı gezerken sağlık ekiplerimizin denk gelemediği ya da bizle karşılaşmak isteyip buna cesareti olmayan vatandaşlarımız olabilir. Kendilerini bir nebze de olsa yüreklendirmek istiyoruz. Halkımızdan ricam, bu durumda olan tanıdıkları, bildikleri birileri varsa bize ulaşmaları. Biz bağımlılarımızı tedaviye ikna edip, onların yeni hayatlarına merhaba demelerini istiyoruz."