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21 Haziran 2017 16:48

Bağlar Sokağında iki metruk bina yıkıldı

Türkiye’nin en uzun sokağı Bağlar Sokağı’nda araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşüren 2 metruk bina kamulaştırılarak yıkıldı.

Bağlar Sokağında iki metruk bina yıkıldı

21 Haziran 2017 16:48


Karesi Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk binaların yıkımı için çalışmalarına başladı.


En son Türkiye’nin en uzun sokağı olan Bağlar Sokağında 2 metruk bina kamulaştırılarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımın ardından Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaya kaldırımı düzenlemelerine başladı.



"Modern bir şehir için"


Karesi Belediyesinin , şehircilik anlayışına ters düşen, çevre kirliliğine sebep olan ve yanlış amaçlar için kullanılan binaların ilçede yıkımlarına başlandığını belirten Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yıkımlar konusunda mahalle sakinlerin de kendilerini desteklediğini söyledi. Metruk binaları yıkarak sosyal bir sorunun mekanı olmaktan da kurtardıklarını dile getiren Yılmaz, "Tehlike arz eden binaları yıkarak çarpık yapılaşmanın hem önüne geçiyoruz hem de görüntü kirliliği oluşturan binaları ortandan kaldırıyoruz. Bizim için vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu yaşamaları daha önemli. Metruk binaların yıkımı ile şehrimiz nefes alır hale gelecek" dedi.




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