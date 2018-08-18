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18 Ağustos 2018 12:57

Bahadınlı’da hatim sevinci

Burhaniye ilçesinde, 25 Haziranda başlayan Yaz Kuran Kursları sona ererken, çeşitli camilerde de hatim törenleri yapıldı.

Bahadınlı’da hatim sevinci

18 Ağustos 2018 12:57

İlçeye bağlı kırsal Bahadınlı Mahallesinde de 15 öğrenci için hatim cemiyeti düzenlendi.


İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Caminde düzenlenen törende, kurs bitiren 15 öğrenci, öğrendiklerini velileriyle paylaştı. Kuran, itikat, ibadet ye güncel bilgiler öğrenen öğrenciler, Kuran ve ilahiler okudu. Veliler, öğrencileri hediye yağmuruna tutarken, İmam Ahmet Akkuş’a teşekkür etti. Bahadınlı’daki hatim törenine, velilerin yanı sıra Mahalle Muhtarı Sabahattin Avcı ve emekli imam Mustafa Demir’de katıldı.




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