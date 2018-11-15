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Bahadınlı'da yol sevinci

Burhaniye ilçesinde, kırsal Bahadınlı Mahallesinde eskiyen sokaklara parke taş döşenmesine başlandı.

Vatandaşın ayağını çamurdan kurtarmak istediklerini anlatan Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, Bahadınlı'da 2 bin metre kare taş döşeneceğini söyledi.


İlçe merkezine 7 kilometre .uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde sokaklara parke taş döşenmeye başlanması vatandaşları sevindirdi. Göreve geldiği günden bu yana bir sıra dahilinde kırsal mahallelere hizmet götürmeye büyük özen gösteren Başkan Uysal, son olarak Bahadınlı Kırsal Mahallesinde de parke taş döşeme işlerini başlattı. Birden fazla ekiple ilçe genelinde birçok yerde yol yapım işlerine devam eden Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Bahadınlı Mahallesine yaklaşık 2 bin metrekare parke taş döşeyecek. Yoğun bir çalışma içinde olduklarını anlatan Başkan Necdet Uysal, “Belediye olarak birden fazla ekiple merkez ve kırsal mahallelerimizde yol yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burhaniye genelinde öncelik sırasına göre yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ederken bu çalışmalarımız, Burhaniye'de eski, bakımsız ya da çamurlu yol kalmayıncaya kadar devam edecek. Halkımızın refahı ve huzuru için elimizden gelenin daha fazlasını yaparak gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bizi Burhaniye'ye hizmet etmekten kimse alıkoyamaz” dedi.

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