Bahçeci'den sert açıklama

Baltok Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanlığını yürüten iş adamı Mustafa Bahçeci, yaptığı yazılı açıklama ile hakkında çıkan haberlere ve yayınlara cevap verdi. Bahçeci yayınladığı açıklamada, "Şahsımın uzun yıllar Balıkesir merkezli inşaat firması sahibi olmak ile beraber sadece Balıkesir'e değil, güzel ülkemizin 4 bir yanında değişik onlarca projede imzası bulunmaktadır. Yaptığımız işlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerek şahsi gerekse sahibi olduğum firmam vasıtasıyla yüzlerce çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Bunların yanı sıra uzun yıllardır Balıkesir'de birçok sivil toplum örgütünde gönüllü olarak görev almış, Kayserili olmama rağmen öznesinde Balıkesir ve Balıkesirliler olan birçok başarılı çalışmada görev almış ve almaya da devam ediyorum. Şahsımın BALTOK A.Ş.'den aldığım maaş ile sürekli gündeme getirilmesine bir anlam veremediğim gibi, aldığım maaşı ne yaptığım konusu sanki Balıkesir kamuoyunun cevabını en çok merak ettiği konular arasında gösterilmesini oldukça ilginç buluyorum. “Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” hadisini de göz önünde bulundurarak bu maaşın tamamını düzenli olarak bir hayır kurumuyla paylaşmaktayım. Yine mevzu bahis olan Edremit yolu üzerinde şahsıma ait olan yer, kamuoyunda iddia edildiği gibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanmış ve bunun karşılığında yüklü kira miktarlarının tarafımca tahsil edildiği söylenmektedir. Bahse konu yer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilmesi planlanan Sosyal Market Projesi kapsamında yer arayışı konusunda çaba sarf eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak kullanımına sunulmuş olup, kira tahsilatı bir yana, binanın daha temiz ve daha işlevsel olarak kullanılması bakımından tüm bakım ve onarımları tarafımdan yapılarak Belediyemizin hizmetine sunulmuştur. Yine Mehmetçik Caddesi üzerindeki yer ile ilgili yerin yüksek kira bedeli ile tarafımdan Balıkesir Belediyesi'ne kiralanmış gibi gösterilmesi hususu sürekli asılsız ve mesnetsiz iddialar ile kamuoyuna sunulmaktadır. Bu yere ilişkin ilgili kurumların kira değer tespiti yapılmasının ardından belirlenen kira miktarı ile kiralanmıştır" dedi.

Bahçeci, sözlerini şöyle tamamladı: "Gerek Başkanı olduğum Balıkesirspor, gerekse yönetim kurulu başkanlığını yaptığım BALTOK A.Ş. tüm bu yapılan makyajlı sahte haberlere rağmen faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirmektedir. Hakkımda yapılan üslupsuz, mesnetsiz ve makyajlı haber ve yorumlarla ilgili olarak hukuki haklarımın saklı olduğunu da kamuoyu ile paylaşmak isterim. Hakkımızda yapılan gerçeğe aykırı haber ya da haber kisvesi altında itibar suikastı yapanlara naçizane tavsiyem, maskelerini çıkartarak tarifeli değil, şeffaf ve doğru bilgileri kamuoyu ile paylaşmalarıdır. Bu konudaki takdiri Balıkesir kamuoyuna bırakıyor, doğru bildiğimiz yoldan dönmeden, doğru olduğuna inandığımız işleri yapmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum"