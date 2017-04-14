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14 Nisan 2017 12:41

Bahçelievler Sağlık Ocağı hizmete girdi

Burhaniye Belediyesinin her mahalleye sağlık evi projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bahçelievler Sağlık Ocağı tamamlanarak İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bahçelievler Sağlık Ocağı hizmete girdi

14 Nisan 2017 12:41

Hizmete giren Sağlık Ocağını Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Servet Kocaöz ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ziyaret ettiler.


Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın sağlık alanında yürüttüğü projelere bir yenisi daha eklendi. Burhaniye’nin en büyük mahallesi olan Bahçelievler Mahallesi için Sağlık Ocağı yaptırarak halkın hizmetine sunan Başkan Uysal Sağlık Ocağını ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Servet Kocaöz ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ile birlikte Sağlık Ocağını ziyaret eden Başkan Uysal mahalle halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Bir önceki görev süremizde başlattığımız her mahalleye sağlık evi projemizi bu görev süremizde de devam ettiriyoruz diyen Başkan Uysal “Bahçelievler Mahallesi Burhaniye’mizin en büyük Mahallesi Mevcut sağlık ocağı mahalleye hizmet aşamasında isteklere cevap veremiyordu. Vatandaşlarımızın daha kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmesi adına belediye olarak bir sağlık ocağı yaptık ve Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. Halkımıza ve çalışan sağlık personelimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Sağlık İl Müdürü Kocaöz ise Başkan Uysal’a sağlık konusunda yaptığı çalışmalar konusunda teşekkür ederek “Burhaniye Belediyesi daha önce de Öğretmenler Mahallemiz için bir sağlık ocağı inşaa ederek hizmete sunmuştu. Şimdi ise Bahçelievler Mahallesinde yapılan bu sağlık ocağı ile halka daha kaliteli bir hizmet verebilmemizi sağladığı için Belediye Başkanımız Necdet Uysal’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.




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