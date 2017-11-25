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25 Kasım 2017 15:26

Bakan Canikli: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti risk ve tehditler itibariyle her zaman güçlü olmak mecburiyetindedir"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin risk ve tehditler itibariyle her zaman güçlü olmak mecburiyetinde olduğunu belirterek, "Milli Savunma Üniversitemizin temel amacı milli manevi değerlerimize içten bağlı, tarihi mirasından kopmamış, sorgulayan ancak askeri hiyerarşinin de bilincinde olan, yüce Türk milletinin ve Başkomutanın, Cumhurbaşkanının emrinde subay ve astsubaylar yetiştirmektir" dedi.

Bakan Canikli:

25 Kasım 2017 15:26


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı’nda bin 518 muvazzaf astsubayın mezuniyet törenine katıldı. Törende Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da hazır bulundu.


Bakan Canikli, törende yaptığı konuşmasında, "Terör örgütlerinin yaşam alanlarını genişletme çabaları, sınırlarımıza yönelik saldırılar ve terör faaliyetleri baş etmemiz gereken tehdit ve risk unsurlarının başında gelmektedir. Bu tehditler sadece ülkemize yönelik değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti risk ve tehditler itibariyle her zaman güçlü olmak mecburiyetindedir. Türkiye’nin etkin konumda bulunması, bölgesinde barışın teminatı olması ancak en zor şartlarda görev yapabilecek iyi eğitimli personelle olacaktır. Mazisi şan ve şerefle dolu TSK’ya hizmet edecek nitelikli astsubaylar burada yetiştirilmektedir. FETÖ, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle devletimize zarar vermeyi hedeflemiştir. Ordumuzun binlerce yıllık mazisine kara leke sürmeye çalışmışlardır. Aziz milletimizin bu alçak oyunları gördüğünü, sezdiğini göremediler. Milletimiz şanlı şerefli ordusuna sahip çıkıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bir dizi önlemler alındı. Askeri ve sivil alanda yapısal reformlara imza atıldı. Binlerce yıllık kurumlarımızı temelden sarsmak istediler" dedi.



"Türk milletinin ve Başkomutanın emrinde subay ve astsubaylar yetişecek"


Konuşmasında yeni yapılan Milli Savunma Üniversitesine değinen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Askeri eğitim alanında çok hassas düzenlemeler yaptık. Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. Yüce Türk milleti Silahlı Kuvvetlerimizin yapılanmasında destek vermiştir. Kirli oyunlara, kanlı planlara en güzel cevap milletimizin dayanışma ruhudur. Milli Savunma Üniversitemizin temel amacı milli manevi değerlerimize içten bağlı, tarihi mirasından kopmamış, sorgulayan ancak askeri hiyerarşinin de bilincinde olan, yüce Türk milletinin ve Başkomutanın, Cumhurbaşkanının emrinde subay ve astsubaylar yetiştirmektir. Sizler bu anlamda asil milletimizin emrindesiniz. Millete olan saadetinizi sınamak isteyenler olacaktır. Sizleri ülkemizin içerisinde ve çevresinde çok önemli görevler beklemektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sizlerle daha da güçlenmiştir. Sizlerin yetişmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni rütbelerinizin sizlere hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kaydetti.




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