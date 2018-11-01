Bakan Dönmez BEST'i ziyaret etti

Bir dizi açılış ve ziyaret için Balıkesir'e gelen Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BEST'i ziyaret etti.

Balıkesir'e resmi açılış ve ziyaretler kapsamında gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ve dünyanın trafo üzerine en büyük fabrikası BEST'i ziyaret etti. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan BEST'e gelen Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i Yönetim kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve yöneticiler karşıladı. Bakan Dönmez BEST fabrikasında üretim yapılan üniteleri inceledikten sonra Yönetim kurulu üyesi Sırrı Yırcalı'dan fabrika hakkında bilgi aldı.

BEST'te işçiler ile biraraya gelen Bakan Dönmez işçilere hitaben konuşma yaptı. Bakan Dönmez, "Burada üretilen ürünlerin yarısından çoğu yurt dışına ihraç ediliyor. Kalite her yerde pazar bulur. Ama kaliteyi üretebilmek için kaliteli insan kaynağına ihtiyacımız var. Yoksa bu binalar, teçhisat ve metal tek başına bir iş yapmıyor. Buna aklınızı, alın terinizi, akıl akıtıyorsunuz bunlar ortaya çıkıyor. İşçisinden, mühendisine kutluyor ve alkışlıyorum" dedi.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez fabrika işçileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Dönmez fabrika çıkışı Rona Yırcalı, Sırrı ve Sinan Yırcalı ile birlikte basına fotoğraf verdiler.