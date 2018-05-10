Bakan Eroğlu AK Parti Balıkesir il teşkilatı ile buluştu

Ekonomiyi bozmak için yaptıkları bir takım oyunlara rağmen biz son çeyrekte yüzde 7.4 ile dünyada en büyük büyümeyi gerçekleştirdik. Kendimize güvenirsek çalışır işi çok sıkı tutarsak Türkiye’nin bahtı açık” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balıkesir’de gerçekleştirdiği açılış töreninin ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Çevre esnafıyla sohbet eden Bakan Eroğlu bir lokantada çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektirdikten sonra döner kesti. Daha sonra AK Parti Balıkesir il teşkilatında partililerle bir araya gelen Bakan Eroğlu yaptığı konuşmada, “Bir Balıkesir gönüllüsü olarak gerçekten sizlerin çalışmalarını özellikle her seçimde yazdığınız destanı taktirle takip ediyoruz. Önümüzde 24 Haziran’da ülkemizin tarihinde gerçekten milat olacak tarihimizde en önemli seçimlerden birisini gerçekleştireceğiz. Bu seçimi hem Cumhurbaşkanımız açısından hem de Büyük Millet Meclisi açsından mutlaka kazanmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızı gönderelim gerisi kolay diye bir anlayış var. Cumhurbaşkanımızın elinin güçlü olması için mutlaka güçlü meclis, güçlü cumhurbaşkanı bu bakımından bizim sahada çok iyi çalışmamız lazım. Balıkesir’de seçimleri kazanan hanımefendilerdir, kapı kapı dolaşarak gerçekten olmadık işleri başardılar. Bu seçimde de inşallah herkesin gönlünü kazanacağız. Bu artık seçim meselesinden çıktı bir devletin milletin beka meselesi haline geldi. Türkiye’nin önünü kesmek, yükselişini önlemek, Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti’yi yok etmek için, milleti yok etmek için büyük bir gayret var. Ama biz inşallah destan yazmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz büyük 2023, Cumhurbaşkanımızın koyduğu bir hedef dünyada 10 büyük ekonomisine Türkiye’yi taşıyacağız” dedi.

"Onlar konuşur AK Parti yapar sadece"

Twitter’da atılan mesajlara dikkat çeken Bakan Eroğlu, “Twitter’daki mesajlara dikkat ederseniz Türkiye’den değil Amerika’dan Avrupa’dan Meksika’dan. Size ne bizim Türkiye’deki seçimlerden onlar ’tamam’ diyor ama biz ’durmak yok yola devam’ diyoruz. Onların işi tamam ama AK Parti için Recep Tayyip Erdoğan için yola devam. Vatandaşa şunu göstermemiz lazım onlar konuşur AK Parti yapar sadece. Her vatandaşla kucaklaşır gönlünü alırız. Yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde kuvvetler ayrılığı tam olarak yerleşti. Yürütmenin başında cumhurbaşkanı var bakanlar kurulu var ama yasama tamamen ayrı bağımsız çok daha etkin hale geldi. Yasamadan destek almayan bir hükümet sıkıntı olabilir dolayasıyla biz diyoruz ki güçlü meclis, güçlü cumhurbaşkanı. Geçmişte yüzde 35-36 ile iktidar olunuyordu ama şimdi artık o yok. Yüzde 50 artı 1 bu yüzden daha çok çalışmamız lazım” şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin bahtı açık"

Türkiye’deki yatırım ve ihracat oranlarına da değinen Bakan Eroğlu, “Şimdi başı dik tarihimizde belki son 200 yıldan bu yana en güçlü dönemi yaşıyoruz. Sanayi, ticaret, ziraatte ihracatta 35 milyar dolardan 165 milyar dolara çıktı şimdi. Başka bir ülkede bu şekilde ülkemizin önünü kesmek için hükümeti tamamen yok etmek için hareketler olsa ekonomi çöker. Hatırlayın neler yapmadılar? Gezi hadisesi, parti kapatma, muhtıralar, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi. Ekonomiyi bozmak için yaptıkları bir takım oyunlara rağmen biz son çeyrekte yüzde 7.4 ile dünyada en büyük büyümeyi gerçekleştirdik. Kendimize güvenirsek çalışır işi çok sıkı tutarsak Türkiye’nin bahtı açık. Dolayısıyla 24 Haziran bir milattır tarihimizde. Bugün de Balıkesir tarihinde en büyük, çok sayıda temel atma açılışını bir seferde yaptık. 25 temel 10 tane açılış bir seferde 378 milyon lira” dedi.