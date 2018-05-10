Bakan Eroğlu, Balıkesir’de 20 milyon TL’lik köprünün temelini attı

Balıkesir Adliyesi önünde düzenlenen temel atma programına katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehir içi ulaşımını rahatlatacak köprülü kavşağın temelini attı. Törende konuşan Bakan Eroğlu, "Bugün Balıkesir için bereketli bir gün. Güzel bir gün olarak hatırlanacaktır. Zekai Kafaoğlu’nu gönülden tebrik ediyorum. Benim İTÜ’de bitirme tezim köprüydü. Hakikaten büyük bir iş. Birçok kazık çakılmış durumda 200 civarında kazık çakılmış burada. 1470 metre uzunluğunda muhteşem bir viyadük olacak. Eskiden bu işler 5, 10 yılda biterdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız büyük bir sanat eseri yapıyor. 20 milyon TL’den fazla maliyeti var. Biz biraz önce burada 35 tesisin temelini attık. Bir ilk Balıkesir için. Bunu da ilave edersen 36 tesis ediyor. 378 bizimkiler 20 milyon lira da bu 400 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Bunu geçmişte hükumetler 1 yılda bunu yapamazdı. Ulaşımda Türkiye çok büyük yollar kat etti. Eskiden 10 saatte gittiğimiz yolu şimdi 3 saatte gidiyoruz. 2003 yılında Balıkesir köy gibiydi, itiraf ediyorum. Balıkesir şimdi marka bir şehir haline geliyor. Başkanımız da muktedir bir başkan" dedi.

İnşaatı yapan müteahhidin 6 Eylül Balıkesir’in kurtuluş günü açılış yapacağını belirtmesi üzerine Bakan Eroğlu tarihi Ağustos ayına çektirerek kendisinden söz aldı.

"Maliyet 20 milyon TL"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise törende kısa bir konuşma yaparak, yapılan köprülü kavşağın Balıkesir için bir ilk olduğunu söyledi. Kafaoğlu, "Tam 10 ayak üzerinde 1470 metre uzunluğunda bir projemiz var. Her ayağında 24 adet fore kazık olacak. Balıkesir gelişiyor. Göreve geldiğimizden bu yana 250 milyon TL’lik yatırım bütçesi yaptık. Halkımızın beklentisi doğrultusunda projelerimizi de sürdürüyoruz. Halkımızın öncelikli talebinin yol, asfalt ve kavşaklar olduğunu gördük bu nedenle 2018 yılını asfalt yılı ilan ettik" dedi.