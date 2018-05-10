Bakan Eroğlu’ndan Balıkesir’e tarihi yatırım müjdesi

Bakan Eroğlu, "25 milyar TL’lik yatırım ile Balıkesir’de destan yazdık" dedi.

DSİ Tesislerinin temel atma programı için Balıkesir’e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti. Vali Ersin Yazıcı’nın misafiri olan Bakan Eroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Bugün Balıkesir tarihindeki en büyük temel atma ve açılış merasimini gerçekleştireceğiz. 378 milyon TL değerindeki 35 tesis. Bunların içinde çok önemli barajlar var. Yargıtay Başkanımızın memleketi olan Burhaniye’de Reşitköy Barajı. Bu baraj için söz vermiştim, 60 yıllık bir hasretti. Bugün de o sözümü yerine getiriyorum. Susurluk’ta Dereköy, Gönen’de Geyikli Barajı, Marmara Adası’nda Topağaç Barajı, Dursunbey’de Odaköy Barajı ve Sulaması, Balya’da Kayapınar Barajı sulaması, Dereköy, Değirmendere Barajı ve sulaması gibi bir çok tesis. Burada ormancılık faaliyetleri de oldukça fazla. Biz burada ormanları vatandaşlara açtık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce kendisine ’Balıkesir için ne gerekiyorsa yapın’ dediğini aktaran Bakan Eroğlu, "Bu bir rekor. 25 milyar TL’lik yatırım ile Balıkesir’de destan yazdık. Bütün tesisleri de yapıyoruz. Türkiye’de en çok baraj ve göletin yapıldığı yer de Balıkesir. Balıkesir her şeyin en güzeline layık. Hükumetin yatırımları sırasında birinci sırada da biz yer alıyoruz. Yaklaşık 4,5 milyar TL ile yatırımlarda birincilik Orman ve Su İşleri Bakanlığının. Balıkesir’e de en çok gelen bakanım. Bazı yıllar 4 defa gelmişim Balıkesir’e. 18 baraj 20 gölet ile destan yazdık. 14 baraj ve 5 gölette bitmek üzere. 600 bin dekar arazi modern şekilde sulanmaya başladı. Bunlar çiftçinin cebine gidiyor" diye konuştu.