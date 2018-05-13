Bakan Fakıbaba AK Parti Balıkesir il teşkilatıyla buluştu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, resmi ziyaretler kapsamında geldiği Balıkesir’de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Fakıbaba, “Balıkesir’e daha önce de gelmiştim. Bu yöreyi çok fazla bilmiyordum. Balıkesir’i turizm şehri olarak öne çıktığını biliyordum. Ziyaretim sırasında özellikle çiftçi kardeşlerimi görünce buranın sadece turizm merkezi olmadığını anladım. Büyükşehir Belediye başkanım ve vekillerimin istekli projelerini görünce hakikaten buranın sadece turizm merkezi olmadığını gördüm ve çok mutlu oldum. Balıkesir’i hayvancılık ve tarım ile ilgili çok önemli bir merkez olduğunu gördüm. Zaten hep diyorum tarım gıda ve hayvancılık ile kimsenin kuşkusu olmasın. Sadece bu bölgenin değil dünyanın önemli gıda tarım ve hayvancılık ülkesi olacağız. Bu konuda önemli projelerimiz var. Projelerimiz yürüyor. Buradan bakıyorum bakanlığın bütün projelerine yerel yönetimler sahip çıkmış bu da beni bakan olarak mutlu ediyor. Gerçekten bugün mükemmel bir gün geçirdim. İnsanlar mükemmel. Gıdayı tarımı hayvancılığı bırakın Balıkesir’in insanları çok misafir sever. Güler yüzlü insancıl zaten mecliste sayın vekillerimizle hep beraberiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız inanıyorum çok güzel şeylere imza atıyor, atmaya devam edecektir. İnşallah 24 Haziran’da bu hizmetlerin karşılığını inanıyorum ki Balıkesir halkı bize durmak yok yola devam diyecektir bunu diyeceklerine şahsım olarak ben şahit oldum. İnşallah halkımıza daha fazla hizmet edeceğiz. Onlara daha fazla laik olmak için elimizden geleni yapacağız. Tarım ve hayvancılık bağlamında Balıkesir’de olmaktan ve Balıkesir’deki bu potansiyeli görmekten çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.