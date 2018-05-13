Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde düzenlenen Et ve Süt Festivali’ne katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya ilgi yoğun oldu. Stantları gezen ve Anneler Günü dolayısı ile kadınlara çiçek dağıtan Bakan Fakıbaba, Balıkesir’in Türkiye’yi doyuran illerin başında geldiğini söyledi. Bakan Fakıbaba, "2002 yılına bakıyorum tarıma verilen destek 1.9 milyar iken, bize bunu 2018’de 15 milyara çıkartmışız. Ortalama 7,5 misli arttırmışız. Çiftçilerimiz ile konuştum, bazı sıkıntıları var. Elbette ki sıkıntısız olmaz. Ancak şundan eminler. Diyorlar ki ’Hükümet olarak, AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olarak size inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

Bakan Fakıbaba, "Bir hekim olarak, bir cerrah olarak ilk olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık denilince vallahi şaşırmadım değil. İlk haftadan itibaren öyle bir sevdim, öyle bir mesleğime alıştım ki siz üretici kardeşlerime hayranım ben, aşığım. Sizler olmamış olsanız açız, ülke aç. Yaptığınız çok önemli. Sadece para olarak değil, manevi olarak da çok güzel işler başarıyorsunuz. Bakın, bugünden itibaren üçüncü bir market zincirini satışa ilave ettik. 13 bin olan marketler zinciri 15 bine çıkmış oldu. 81 milyon vatandaşımız daha rahat olsun, daha rahat alışveriş yapsın diye. O marketlerde de bugünden itibaren 29 liradan ve 31 liradan alma şansına sahip olacaksınız" diye konuştu.

Bakan Fakıbaba’nın konuşmasının ardından kendisine yağcıbedir halısı hediye edildi.