Bakan Fakıbaba’dan Ramazan fırsatçılarına uyarı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyete geçen Bakanlığa bağlı Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Biyoteknoloji Merkezi’nin açılışını yapan Bakan Fakıbaba, yaptığı konuşmada Balıkesir’in tarım ve hayvancılıkta en önemli illerin başında geldiğini ifade ederek, "2002 yılından bu yana tarım ve hayvancılıkta çok büyük mesafe katettik. 2002 yılında 10 milyon olan büyükbaş hayvan sayımız bugün 16 milyona, küçükbaş hayvan sayımız da 31 milyondan 45 milyona çıkarken tabii bu çok değerli çiftçi ve üretici kardeşlerimizin alın terleri, emekleri olduğunu biliyor ve onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Çiftçilerin kafalarında en ufak bir şüphe olmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Fakıbaba, "Her geçen gün çok daha iyiye gideceğiz. Sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkelerinden biri haline geleceğiz. Her zaman ithalattan bahsediliyor ama Avrupa’da bile adı en fazla duyulan Hollanda’nın ithalat miktarına baksanız bizim ithalatımız onun yanında çok az bir miktar" dedi.

"Buğday fiyatını 1050 TL’ye çıkardık"

TMO’nun bu yıl uygulayacağı buğday alım fiyatlarının da çiftçiyi sevindirdiğini ifade eden Bakan Fakıbaba, "Buğday alım fiyatı geçen yıl 940 TL idi, bu yıl 1050 TL’ye çıkardık. Bunun üzerine kaliteye göre ilave edeceğimiz fiyatlar da eklenince gerçekten çiftçi kardeşlerimizin yüzünün güldüğünü konuşurken ben bunu anlıyorum. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Süt desteği, ilk defa vereceğimiz besi desteği ve damızlık koyun desteği ile 750 milyon TL’nin üzerinde üretici kardeşlerimize bakanlığımızın desteğini vermiş olacağız. Daha önce yılda bir kez verilen destekler şimdi hem Mart ayında hem de Ekim’den önce veriyoruz ki çiftçi kardeşlerimiz tefecilerin eline düşmesin diye" şeklinde konuştu.

"Normalde samana ihtiyacımız yok, piyasaya müdahale etmek için ithal ediyoruz"

Bazı çevrelerce eleştirilen saman ithalatı konusuna da açıklık getiren Bakan Fakıbaba, "Ben gıda tarım ve hayvancılığın dünya için önemli olduğunu, sadece Türkiye için değil baktığınızda 81 milyon nüfusumuz var, bu yıl 30 milyonun üzerinde inşallah 40 milyon turistimiz olacak. Bu insanları sağlıklı gıdalar ile buluşturmak bizim en önemli görevlerimizin başında gelmektedir. Ara sıra regülasyon görevlerimizi yapıyoruz. TMO ile Et ve Süt Kurumu ile TİGEM ile ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapıyoruz. Bazen saman ithal ediliyor deniliyor. Doğrudur saman ithal ediyoruz. Bizim normalde saman ihtiyacımız yok ama piyasada bazıları fiyatı yükselttiği zaman 10 milyon tondan 3 bin ton saman ithalatı yaptığımız zaman bakıyorsunuz ki piyasada fiyatlar düşmüş. Bunu başka ülkeler de yapıyor. Et ithalatında bizim bir yılda tüketmiş olduğumuz et tüketimi 1 milyon 350 bin ton. Biz 100 bin ton kadar et ithal ediyoruz. 250 bin düve projesini başlattık, 3 yılda tamamlanacak. 500 bin damızlık koyun projesi başladı. Bunlarla Türkiye et ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke haline gelecek" dedi.

Ramazan fırsatçılarını uyardı

Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle fiyatlara zam yapma girişiminde olan fırsatçılara da uyarılarda bulunan Bakan Fakıbaba, "Bizim 80 milyon insana karşı sorumluluğumuz var. Ramazan ayında yüzde 1 dahi olsa spekülatif amaçlı, Ramazan geliyor insanların ihtiyacı artacak, ben bu fiyatı biraz arttırıp fazla kazanayım dedikleri an başlarında regülasyon görevlimizi görürler. Onun için en ufak duyumlarda gerekli şeyleri yapıyoruz. 13 bin şubede ve 2 AVM’de ucuz et satışı vardı, bugün itibarıyla 15 bin şubeye ve 3 AVM’ye yükseldi bu satışlar. Yine 29 TL kıyma, 31 TL kuşbaşı. Bizim burada amacımız kimseyle rekabet etmek olamaz. Piyasaya vermiş olduğumuz etin miktarı sadece yüzde 7-8 civarındadır. Dar gelirli kardeşlerimiz faydalansın. Ramazan mübarek gün bundan daha güzel bir şey olabilir mi" diye konuştu.

Bakan Fakıbaba’ya konuşmalarının ardından kadın çiftçiler tarafından tülbent hediye edilirken, Biyoteknoloji Merkezi’nin kurdelası kesildi ve merkez hakkında bilgi alındı. Bakan Fakıbaba, açılışın ardından Bigadiç ilçesine geçti.