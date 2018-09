Bakan Kasapoğlu'ndan Bandırma'ya spor salonu ve havuz müjdesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.

17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye'nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir'de de, Bandırma'da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir'de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza hayırlı olsun" dedi.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir'de 7 bine yakın öğrencimiz yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin, kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."