Bakan Selçuk: "Mesleki eğitimde önemli atılımlar olacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mesleki eğitimle ilgili önümüzdeki yıllarda çok farklı atılımlar olacak. Atılımlar hayata geçirildikçe mesleki okullara rağbet çok artacak ve gözde kurumlar haline gelecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile altın madeni temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, mesleki eğitimin 2023 vizyonu için son derece önemli olduğunu dile getirdi. Mesleki eğitimin yükseltilmesi anlamındaki bütün projelerin Prof. Dr. Mahmut Özer'in sorumluluğunda son hızla ilerlediğini ifade eden Selçuk, mesleki eğitimle ilgili önümüzdeki yıllarda çok farklı atılımlar olacağı mesajını verdi. Atılımlar hayata geçirildikçe mesleki okullara rağbetin artacağını ve gözde kurumlar haline geleceğini söyleyen Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim vasıtasıyla kalkınması konusundaki sorumluluğumuz büyüktür, bunun farkındayız. Eğer ekonomimizi, demokrasimizi yükseltmek ve yüceltmek gibi bir amacımız varsa bunu eğitim vasıtasıyla yapacağımızın da farkındayız. Önümüzdeki yıllarda Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve yol göstericiliği ile kabinemizin değerli üyelerinin destekleriyle Milli Eğitim Bakanlığının eğitim sistemindeki yapacağı işlerin çok büyük başarılara atacağı imzalara hep beraber şahit olacağız diye düşünüyorum. İnşallah İvrindi'nin bu okulla beraber kalkınmasına bir hizmet olacak ve önümüzdeki yıllarda bu okulda okumak isteyen öğrencilerimizin sayısı çok çok artacak ve burada ortaya çıkacak üretim kapasitesiyle de ekonomimize katma değer oluşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.