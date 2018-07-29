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29 Temmuz 2018 17:17

Bakan Soylu, Kurtdere Güreşleri’ne davet edildi

Ağustos ayında yapılacak olan Kurtdere Güreşleri’ne kırmızı dipli mumla davetler sürüyor, AK Parti Balıkesir milletvekilleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Kurtdere Güreşleri’ne davet etti.

Bakan Soylu, Kurtdere Güreşleri’ne davet edildi

29 Temmuz 2018 17:17


10-11-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak Kurtdere Güreşleri’ne davetler sürüyor. Balıkesir’den giden ekipler daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve meclis protokolünü kırmızı dipli mum ile güreşlere davet etmişti. AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da ziyaret ederek kırmızı dipli mum ile ağustos ayında Karesi’de yapılacak olan Kurtdereli Güreşleri’ne davet etti.


Kurtdere Güreşleri’ne davetin yanı sıra yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak görevine devam eden Bakan Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten AK Parti Balıkesir Milletvekilleri, özverili çalışmalarından ve misafirperverliğinden ötürü Bakan Soylu’ya teşekkür etti.




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