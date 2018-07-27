Bakanı kırmızı dipli mum ile Kurtdere’ye davet

Bakan Kasapoğlu’nun Spor Toto Teşkilatı Başkanı iken verdiği hibe desteği ile şehre Karesi Park Spor Toto Tesisleri’ni kazandıran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev alan Mehmet Kasapoğlu’na başta yeni yaşama alanı olmak üzere belediyenin spor yatırımları ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Yılmaz ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile birlikte Bakan Kasapoğlu’nu kırmızı dipli mumla 10-11-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Kurtdereli Güreşleri’ne davet etti. Yücel Yılmaz, "Kurtdereli Güreşleri’ne davet için geldiğimiz ziyarette bakanımıza, başta Karesi Park olmak üzere şehre yaptığımız spor yatırımlarımızı ve gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz projeleri anlatma imkanına da kavuştuk. Kendisine vermiş olduğu maddi ve manevi destekleri ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.