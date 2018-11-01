Bakanlar, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Bir dizi açılış ve ziyaret için Balıkesir'e gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti.

Balıkesir'e resmi açılışlar için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yarış Ortaokulunun açılışını yaptıktan sonra Balıkesir Valiliğini ziyaret etti. Bakanlar Ziya Selçuk ve Fatih Dönmez'i valilik kapısında Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve protokol karşıladı. Bakanlara karşılamada çiçek takdim edildi.

Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçen Bakan Selçuk ve Dönmez'e Sındırgı halısı ve Marmara mermerinden yapılmış satranç takımı hediye edildi. Valilik ziyareti sonrası bakanlar Ziya Selçuk ve Fatih Dönmez açılışlara katılmak üzere ayrıldı.