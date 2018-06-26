Bakkal : "Algı operasyonunu boşa çıkardık"

24 Haziran seçimleri öncesi partileri hakkında barajı geçemez diyerek algı operasyonu yapılmak istendiğini belirten MHP İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal, Türk milleti verdikleri oylar ile bu algı operasyonlarını boşa çıkarmıştır dedi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Yurttaş Bakkal “24 Haziran seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen hayata geçmiştir. Millet aklıyla yola çıkan Cumhur İttifakının oyları ile ortak adayımız Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin ilk başkanı olmuştur. Kamuoyu araştırma şirketleri ve bazı köşe yazarlarının oluşturmaya çalıştıkları algı operasyonlarını Türk Milleti verdikleri oylarla boşa çıkardı. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk Milletine verdikleri bu destek için duacıyız. Seçilmiş olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a başarılar diliyoruz. Her ne kadar Ak Parti Genel Başkanı olsa da Recep Tayyip Erdoğan’a olan inancımız tamdır" dedi.

Bakkal : Kahve falı bakar gibi anket yaptılar

MHP İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal, "Erken seçim kararının alınmasının ardından Türk Milleti nezdinde yapılan kamuoyu araştırmalarında MHP’nin barajı aşamayacağı algısı pompalanmaya çalışıldı. Bazılarına göre MHP yüzde 3, bazılarına göre yüzde 5 oy barajını geçemeyeceği ifade edilerek adeta kahve fallarına bakıldı. Tüm bu yalanlara rağmen Türk Milleti gereğini yaparak MHP’nin baraj sıkıntısı yaşamadığını, her daim önce ülkem ve milletim diyen anlayışın mutlaka TBMM çatısı altında olacağı gerçeğini kamuoyuna ispatlamıştır. Devlet aklının millet aklıyla buluşmasıyla MHP 27. yasama döneminde 49 milletvekili ile TBMM’de temsil edilecektir. Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de bu seçim sürecinde Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli sadece 3 tane açık hava mitingi yapmış, 3 kere de televizyonda programa çıkmıştır. Her türlü algı operasyonu ve olumsuzluklara rağmen Türk Milleti desteğini esirgememiş ve Cumhur İttifakını zafer taşımıştır ” dedi.

Açıklamalarına Bandırma’daki seçim sonuçlarını değerlendirerek devam eden MHP İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal “ Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilçe teşkilatı olarak ortak adayımız Recep Tayyip Erdoğan’a tüm desteğimizi verdik. Zaten çıkan sonuçlardan da bu destek net olarak görülüyor. Ancak milletvekili seçimlerinde Bandırma’da 1 Kasım 2015 seçimlerinde aldığımız oy oranlarını yakalayamadık. Bu bizim beklediğimiz bir sonuç değildi. Bu sonuçlar Bandırma’da kendimizi seçmenler ile aynı doğrultuda buluşturamadığımızı gösterdi. Önümüzdeki seçimlerde milletimize MHP’nin projelerini daha iyi anlatarak Bandırma Belediyesi’ne talip olduğumuzu ve desteklerini istediğimizi belirtmeliyiz. Kuşkusuz takdir her zaman olduğu gibi Türk Milleti’nin olacaktır. Bu vesile ile seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve TBMM’de İslam sevdasıyla görev yapacak milletvekillerine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.