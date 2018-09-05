Bakkallar Odası Çocukları Sevindirdi

Bu yıl 12.si düzenlenen etkinlikte 14 ailenin çocuğuna okul çantası ve kırtasiye seti dağıtıldı.

Kırtasiye yardımıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Balıkesir Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Hasan Yançıl çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade ederken ailelerden çocuklara daha fazla zaman ayırmalarını istedi.

Balıkesir Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Hasan Yançıl konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bugünü çocuklarımıza borçluyuz. Onların ve ailelerinin sayesinde bugün bir aradayız. Çocukların sevinçlerini paylaşmak ve ortak olmak bizi çok mutlu ediyor. Yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Bu etkinliğin 12.sini düzenliyoruz. Bugüne kadar da 267 öğrencimizi sevindirdik. Onlara bir çanta hediye ediyoruz oda olarak. Zihin haritasında iz bırakmak için bir hediye vereceğiz. Çocuğa verilecek en iyi hediye aslında zamandır. Çocuklar ilgiye alakaya hele ki şu zamanda daha çok vakit ayırmalıyız. Çocuklarımıza yaptığımız yatırım geleceğimize yaptığımız yatırımdır. Bugün yeni bir dünya kurmak için eğitim şarttır. Çocuklar bugünün yarını yarının da umududur. Sürdürülebilir bir toplumun mümkünü çocuklara verilen eğitimden geçer. Ailelere de çok büyük görevler düşüyor çocukların eğitiminde. Özellikle teknolojik cihazlardan çocukları uzak tutmamız gerekiyor. Ben yeni dönemde çocuklarımıza başarılar diliyorum”

Konuşmanın ardından konuşan Balıkesir Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Hasan Yançıl çocuklara tek tek çantalarını hediye etti.