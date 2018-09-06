Balaban: “Balıkesir’de şarbon hastalığı yok”

Balaban, Balıkesir’de şarbon hastalığının görülmediğini söyledi.

İstanbul’da 22 kişide şarbon görülmesi bütün Türkiye’yi paniğe sürüklerken, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Balıkesir’de de bu hastalığın görüldüğü iddiası üzerine açıklamalarda bulunan Celepler ve Besiciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Balaban, “Herkes gönül rahatlığıyla etini alıp yiyebilir. Balıkesir’de şarbon hastalığı görülmedi. Bugüne kadar değişik hastalıklar görüldü, lâkin şarbon hastalığını hiç görmedik. Bu mesele medya tarafından abartılı olarak anlatılıyor. Balıkesir’de böyle bir hastalık yok. Hayvanlarımız Tarım İl Müdürlüğü personelleri ve baytarlar tarafından devamlı kontrol altında. Ufak bir sıkıntı olduğu zaman karantina bölgesi ilan ediliyor, sıkıntı yaşanmıyor. Hasta olan bir hayvan kendisini belli ediyor. Aynı insan gibi hastalıkla savaş veriyor. Bunu dışarıdan bir insan dahi anlayabilir. Hastalık bulaşmış hayvanın eti yenmez ve bölge bölge kabarıklıklar ile su toplamaları olur” dedi.

Şarbon hastalığı bulunan hayvanın kendisini imha edebildiğini söyleyen İsmail Balaban, “Türkiye genelinde kontrol maksatlı tek olabilir. Hayvancılık ve sağlık konusunda vilayemiz çok önde. Gündeme oturan bu hastalıkta hayvan 1-7 gün içerisinde kendini imha edebiliyor. Mezbahalarda kesimlerde yetkililer hayvanları kontrol ediyor. Vatandaşlarımız bu konuda biraz sıkıntılı, ama Balıkesir’de böyle bir hastalık görülmedi. Etler kasaplardan alınmalı. Mezbaha kesimi olduğu için devlet denetiminden geçiyor. Ette sıkıntı olmaz. Balıkesir’de böyle bir sıkıntı yok. Herkes gönül rahatlığıyla etini alıp yiyebilir” dedi.