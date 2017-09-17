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17 Eylül 2017 09:11

Balık tezgahları sardalye ile doldu

Balık avlama sezonunun açıldığı 1 Eylül’den itibaren son 40 yılda görülen en bol uskumru akını ile sevinen balıkçı esnafı bu kez bir başka sevinci sardalya ile yaşıyor.

Balık tezgahları sardalye ile doldu

17 Eylül 2017 09:11


Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandırma Su Ürünleri Hali’ne son iki günde 2 bin kasaya yakın sardalye balığı gelirken, gelen balığın büyük bir çoğunluğu soğutucu araçlarla Anadolu’daki yerleşim birimlerine gönderildi.


Halde Balıkçı Esnaflığı yapan Fethi Acemliler, Bandırma Hali’ne 1300 kasa sardalye balığının geldiğini ve 100 kasasının Bandırma’da satılmak üzere bırakılarak kalan kısmının Anadolu’ya nakledildiğini belirtti. Acemliler, "Eğer 1300 kasa balığın hepsi buraya inseydi şu anda sardalyenin kilosu 5 TL’ye kadar düşerdi. Şu anda sardalyeyi kilosu 10 TL’den satıyoruz. Yine uskumru, kolyoz ve istavrit balıklarımız da kilosu 10 TL’den alıcı buluyor" dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre son iki günde Bandırma Balık Hali’ne 2100 kasa sardalye, 150 kasa hamsi, 150 kasa istavrit ve 110 kasa da uskumru balığı geldi.




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