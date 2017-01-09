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09 Ocak 2017 17:00

Balıkçı gemileri poyraz nedeniyle Edremit’e demirledi.

Balıkçı gemileri poyraz nedeniyle Edremit’e demirledi.

09 Ocak 2017 17:00

Kuzey Ege’de yaşanan olumsuz hava kuşulları denizleri de etkiledi. Yakaladıkları balıkları indirmek için sakin bir liman arayan 7 balıkçı gemisi Edremit’in Akçay iskelesine demirledi.
Bölgede etkili olan kar yağışı ve poyraz karada olduğu kadar denizde de hayatı olumsuz etkiliyor. Ege açıklarında tutukları balıkları limana getirmek isteyen balıkçılar Edremit Körfezinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Akçay İskelesine demirlediler. Balıkçılar bir yandan fırtınanın etkisinden kurtulurken bir yandan da avladıkları balıkları karaya çıkardılar. Genelde yaz aylarında gezi teknelerinin limanladığı Akçay İskelesinde 7 balıkçı gemisinin yan yana demirlemesi büyük ilgi çekti.



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