Balıkçılar soğuk havayı bekliyor

Balıkesir'de balıkçılık yapan Osman Kantarlıoğlu bu yıl balığın bol olacağına dikkat çekerek, “Havaların soğumasıyla birlikte balık bollaşacak” dedi.

Balıkesir'de balıkçılık yapan Osman Kantarlıoğlu sezonun yeni açılması nedeniyle balığın az miktarda çıktığını belirterek, “Balık fiyatları maliyetlerden dolayı normalin üzerinde. Ama bu zamanla bollaştıkça balık fiyatlar düşecektir. Havalar sıcak olduğu için hem balıkta sıkıntı oluyor hem de müşteri yönünden talep fazla olmuyor. Balık fiyatları sardalya 10 lira, uskumru 10 lira, hamsi 15 lira, palamut 10-15 lira civarında. Çipura ve levrekler geçen seneye nazaran yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı yüksek 30-35 lira civarında. Ama deniz levreği ve çipurası olunca fiyat otomatikman artıyor. Balık geçen sene baya sıkıntılıydı şu anki duruma göstergelere göre balığın olacağı görünüyor. Marmara'da balık şu an olmadığı için Ege'den çalışılıyor, Marmara'da havaların soğumasıyla devreye girince balık bollaşacak”dedi.

Şarbondan tedirgin olanlara balık önerisi

Kırmızı etteki şarbon hastalığından dolayı insanların kırımızı ete soğuk baktığına değinen balıkçı Kantarlıoğlu, “Tavuk da malum 45 günde kesildiği için insanlar antibiyotikli olduğu için talep olmuyor. Balık tamamen doğal tamamen denizden hiçbir katkı maddesi olmadan tutulan tek varlık. Şu anki besin kaynağımız balık” şeklinde konuştu.