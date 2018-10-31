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Balıkçıların ağlarına bu kez mayın takıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir balıkçı teknesinin ağına 1.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir balıkçı teknesinin ağına 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış mayın takıldı.


Konuyla ilgili olarak muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, balık avlamak için denize bıraktıkları ağlara tarihi bir mayının takıldığını gören balıkçıların durumu Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdiğini belirterek, “Sahil güvenlik unsurlarımız hemen harekete geçerek, 1. Dünya Savaşı'na ait olduğu tahmin edilen mayını güvenli bir şekilde alarak boş bir araziye götürdü. Tarihi mayın deniz kuvvetleri unsurları bünyesindeki ekiplerimizin nezdinde güvenli bir şekilde patlatılarak imha edildi” diye konuştu.

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