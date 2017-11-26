Balıkesir 1. Amatör Küme karşılaşmaları

Amatör Küme 9. hafta maçları tamamlandı. Bulutlu havada oynanan maçlarda heyecanlı anlar yaşandı.

Balıkesir 1. Amatör Küme takımları, Merkez, Körfez ve Marmara isimleriyle 3 ayrı bölgede rakipleriyle karşılaştı. 2017-2018 sezonunun 9. haftasında 34 takım rakipleriyle heyecanlı karşılaşmalar gerçekleştirdi ve farklı sonuçlar ortaya çıktı. 1. Amatör Küme karşılaşmalarının sonuçları şu şekilde kayıtlara geçti; Merkez Bölgesi: Karesibeyi Vicdaniyespor: 3 - Nergizspor: 0, Pamukçu Bld. Spor: 1 - Şabanlarspor: 3, Ayşebacı Fatihspor: 1 - Etiborspor: 0, Hotaşlar Birlikspor: 2 - Yakupköyspor: 0, Susurlukspor: 0 - Kepsutbld. Spor: 1, Savaştepe Bld. Spor: 2 - Halalcaspor: 1, Dursunbey Bld. Spor: 0 - Ceylanspor: 1 - Sındırgı Bld. Spor: 4 - Yenikavakspor: 0.

Körfez Bölgesi: Körfez Bostancıspor: 1 - Küçükköyspor: 2, Gömeç Bbld. Spor: 3 - Körfez Eğitim Gelişimspor: 0, 2008 Yenimah. Spor: 4 - Küçükşapçıspor: 1, Akçay Sarıkızspor: 0 - Hamdibey Kayaspor: 0.

Marmara Bölgesi: Kızıksaspor: 1 - 600 Evlerspor: 3, Gönen Karşıyakaspor: 3 - Hasanbeyspor: 0, Paşaçiftlikspor: 3 - Reşadiyespor: 4, Sarıköyspor: 1 - Gündoğan Çeltikspor: 0, Tayfunspor: 0 - Sanayispor: 0.

Küçükköy, ligdeki liderliğini garantiledi

Balıkesir 1. Amatör Küme Körfez Grubu’nun puan tablosunda lider takımı olan Ayvalık’ın Küçükköy Belediyespor Takımı, Edremit takımlarından ve ligde haftalardır ikinci sıraya yerleşen Körfez Bostancıspor takımı ile karşılaştı. Bostancıspor’un ev sahipliğindeki maç, Edremit Ferit İdacı Sentetik Saha’da oynandı. Maça hızlı başlayan Bostancıspor takımı oyuncuları, attıkları gol ile sevinç yaşadı. Az sayıda taraftarın izlediği karşılaşmanın ilk yarısı, Bostancı’nın 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Küçükköy oyuncuları, ilk dakikalarda Okan Kılbaş’ın attığı gol ile beraberliği yakaladı. Rakibine geçit vermeyen Küçükköy oyuncuları, maçtaki hakimiyetini sağladı ve Furkan Yılmaz takımını öne geçiren golü attı. Küçükköy Belediyespor karşılaşmayı 2-1 önde tamamlayarak ligdeki liderliğini garantiledi.

Maç sonunda oyuncular arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı. Karşılaşmayı değerlendiren Küçükköy Belediyespor Takımı Teknik Direktörü Kadir Aydemir, “İlk yarı rakip takım bizden daha istekli oynadı. Ligde aramızda 5 puan fark vardı ve son şanslarıydı. İlk yarı oynadığımız oyuna baktığımızda galibiyeti hak etmedik. Ama ikinci yarıda oyuncularım başarabileceklerini ve bu takımı sadece kendilerinin yenebileceğini gördü. İkinci yarı gerekeni yaptılar. Hepsini alınlarından öpüyorum. Maçtan sonra ufak bir tatsızlık oldu ama sıkıntı yok. Zaten Bostancı takımı ile biz kardeş takımız. İki takım da Boşnakları temsil ediyor. Bizi boş yere eleştiriyorlar. Biz her zaman birliğiz. Kazanan biz olduk. Belki diğer maçtı da onlar kazanır. Biz her zaman kardeşlik içinde oyunumuzu oynuyoruz. 9’da 9 galibiyet ile şu anda ligdeki devreyi grubumuzun lideri olarak tamamladık” dedi.