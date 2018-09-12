Balıkesir 25 milyonluk bölgenin merkezi oluyor

Balıkesir, merkezi hükümetin ve Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ulaşım yatırımları ile yaklaşık 25 milyon nüfusun yaşadığı bölgenin merkezi haline geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İstanbul – İzmir, İstanbul – Çanakkale – İzmir otoyollarının tamamlanması ve merkez havaalanının da hizmete açılmasıyla birlikte Balıkesir'in Marmara ve Ege bölgelerinin adeta transfer noktasına dönüşeceğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve bazı genel başkan yardımcılarını ziyaret ederek, hem hayırlı olsun dileklerini iletti, hem de yürütülen yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve Yavuz Subaşı ile birlikte AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu, burada başta Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş olmak üzere Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Genel Sekreter Fatih Şahin'le ayrı ayrı bir araya geldi. Göreve yeni seçilmelerinden dolayı Genel Başkan Yardımcılarına hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kafaoğlu, ziyaretler sırasında Balıkesir'de yürütülen çalışmalar hakkında da bilgilendirmeler yaptı. Başkan Zekai Kafaoğlu, milletvekilleri Çelik ve Subaşı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'u da makamında ziyaret etti. Ziyarette Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin Balıkesir'de yürüttüğü, İstanbul – İzmir, İstanbul – Çanakkale – İzmir otoyolları ile Balıkesir – Dursunbey, Balıkesir – Savaştepe ve Balıkesir Merkez Havaalanı yatırımları masaya yatırıldı.

Balıkesir kavşak noktası oluyor

Ankara temasları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, çok yararlı görüşmeler yaptıklarını ve yakın gelecekte Balıkesir'in, bölgenin yıldızı haline geleceğini söyledi. Balıkesir'in, merkezi hükümetin ve Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile önemli bir kavşak noktası haline geldiğini ifade eden Kafaoğlu, “İstanbul – İzmir, İstanbul – Çanakkale, İzmir otoyollarının kavşak noktası Balıkesir. Bu durum şehrimiz için büyük bir avantaj. Bu durum yurt içinde ve yurtdışında yürüttüğümüz temaslarda birçok yatırımcının dikkatini çekiyor. İnşallah ulaşım yatırımları ile Balıkesir adeta bölgenin yıldızı haline gelecek” dedi. Başkan Kafaoğlu, İstanbul – İzmir otoyolunun Bursa – Balıkesir bölümü ile Merkez Havaalanı'nın yıl sonuna kadar hizmete açılmasının planlandığını da kaydetti. Balıkesir - Savaştepe ve Balıkesir - Dursunbey yollarındaki yol yapım çalışmalarının hızlandırılması için de destek istediklerini anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Dursunbey ve Savaştepe yollarının tamamlanması ile birlikte ilçelere ulaşım sorunumuz kalmayacak. Balıkesir inşallah 2019'dan sonra kara - hava - deniz ve demir yolu ulaşımını çok daha etkin ve aktif kullanır hale gelecek. Ulaşım imkânlarının artmasıyla birlikte Balıkesir yatırım cennetine dönüşecek”dedi.