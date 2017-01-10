Balıkesir Adliyesi çalışanlarından teröre tepki

Adalet Büro Sen Balıkesir Temsilciliği üyeleri Balıkesir Adliyesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla yaşanan terör olaylarını kınadı.

Balıkesir Adliyesi önünde Adalet Büro Sen Balıkesir Temsilciliği üyeleri yaptıkları basın açıklamasında İzmir’’de yaşanan olaylara tepki gösterdiler. Adalet Büro Sen Balıkesir Temsilciliği adına konuşan Engin Gül, İzmir Adliyesinde yaşanan olaylara değinerek, "İzmir Adliyesi’nde görevli hâkim ve savcıların kullandığı C Kapısı önünde şüpheli bir aracın park ettiğinin görevli polis memuru Fethi Sekin tarafından fark edilmesi üzerine, araca müdahale edilmesi anında teröristler ile polis memurumuz arasında çatışma çıkmış, çıkan çatışmada teröristlerden biri öldürülürken görevli polis memurumuz Fethi Sekin maalesef şehit olmuştur. Araçta bulunan diğer teröristin adliye binasına rastgele ateş açması sonucunda adliyede görevli meslektaşımız Musa Can da şehadet mertebesine ulaşmıştır. Büyük bir özveri ve birlik ruhuyla görev yapan yargı birimlerine gözdağı vermeye çalışan bu saldırı sonucu verdiğimiz şehitler ülkemizde büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Her ne kadar terör mensupları ülkemizde kaos ortamı oluşturmak suretiyle bizlerin umutsuzluğa kapılmamızı hedefleseler de amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklarını açıkça göreceklerdir. Bizler biliyoruz ki; terör örgütleri ülkemizde huzurun ve istikrarın ortadan kalkmasını hedeflemekte, meydana gelecek kaostan kendilerine ve tetikçilerine kanlı menfaatler sağlamaya çalışmaktadırlar Asırlar boyu büyük acılara göğüs germiş bu toplumun her ne kadar sabrının ve gücünün farkına varmasalar da, bu vatan evlatlarının sahip oldukları toprakları hiçbir zaman feda etmeyeceklerinin de farkına varamadıkları açıkça görülmektedir" dedi.



"Terörü destekleyen her türlü güce karşı dur diyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, bu tür vahşete imza atan terör gruplarının eylem planlarını tek başına yapmadıklarını çok iyi bildiklerini ifade eden Engin Gül, "Terör maşalarına bu saldırının alt yapısını hazırlayan, vatanımızın bölünmesi konusunda şehvetleri doruğa çıkmış olan mevcut ülkelerin varlığından da bizzat haberdarız. Bu ülkeleri de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ayrıca lanetliyoruz. ’Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkartmaya karşılık olmaksızın, haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir can kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur’ der Yüce Yaradan. Kutsal vatanımızda yaşayan insanlarımızın huzurunu bozmak adına, haince planlar yaparak kardeşi kardeşe düşüren, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden birçok masum canlara kıyan, elinden silahı, dilinden şiddeti düşürmeyen, tek amacı kardeş düşmanlığını körükleyerek ülkemizin birlik ve beraberliğini yok etmek isteyen teröre ve terörü destekleyen her türlü güce karşı dur diyoruz" şeklinde konuştu.