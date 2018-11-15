Balıkesir ASKF'dan İlçe Emniyet Müdürü Coşkun'a anlamlı teşekkür

Bugüne kadar özellikle amatör küme futbol karşılaşmalarında söz konusu güvenlik önlemleri nedeniyle Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun'u makamında ziyaret eden Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Edremit Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu, kendisi ve federasyonu adına Ayvalık Polisi'ne bir buket çiçekle teşekkür etti.

Müdür Coşkun'a; Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç'ün de selamını ileten Cemal Erhanoğlu; gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretinde, Ayvalık'ın özellikle amatör futbol liglerinde tribün terörü sonucunda olumsuzlukların yaşanmamasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün sıkı güvenlik önlemlerinin caydırıcı olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz hafta Ayvalık-Alibey Adası'nda gerçekleşen Edremit Belediyespor ile Adaspor karşılaşmasına 3 otobüs Edremit taraftarının geldiğini ve bu maçta Adaspor taraftarı ile Edremit Belediyespor taraftarları arasında yüzde 100 çıkması beklenen arbedenin polisin yerinde ve zamanında aldığı tedbirlerle sonuçsuz kalmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Erhanoğlu, Ayvalık Polisi'ne İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun'un nezdinde teşekkür etti.

Sohbet havasındaki ziyarette konuşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun da, amaçlarının Ayvalık genelindeki suç ve suç unsurlarıyla mücadele etmek ve ilçedeki asayişi en iyi şekilde sağlamak olduğunu ifade ederek, özellikle amatör spor karşılaşmalarında holiganlık yapmak isteyen taraftarlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada izin vermeyeceklerinin altını çizdi.