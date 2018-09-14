Balıkesir Baltok ligde oynayacak futbolcularını belirledi

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ve Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla futbol federasyonunun sitesinde yayınlandı. Balıkesirspor Baltok'un 2018-2019 Spor Toto 1. Lig sezonunda kadrosunda 27 oyuncu bulunacak. Listeye göre kadroda şu futbolcular bulunuyor:

"Andrija Vukovic, Leo Steve Beleck, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Tomislav Glumac, Mahatma Otoo, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Bülent Cehavir, Oğuzhan Çapar, Serdar Güncü, Kağan Kayalı, Rahmi Anıl Başaran, Asil Kaan Eryılmaz, Doğa İşeri, Atilla Özmen, Furkan Çil, Cumali Bişi, Sedat Şahintürk, Nizamettin Çalışkaan, Harun Raşit Oybak, Abdulkadir Özgen, Mehmet Boztepe, Emre Akkaş, Celal Emir Dede, Muhammed Ali Doğan ve Foxi Kethevoama."