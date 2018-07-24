Balıkesir Basket Kulübü’nden TBL hazırlıkları

Türkiye Basketbol Ligine katılmak için 31 Temmuz’a kadar federasyona başvurmayı planladıklarını açıklayan Gafur Çoymak “Hevesliyiz, istekliyiz. Biz yeniden BSL’yi amaçlıyoruz. Onun için bunu sağlayacak finansal gücü bulmamız lazım. Avantajımız yada farkımız ise bunca yıllık bilgi, birikim ve tecrübe” dedi.

Konuyla ilgili konuşan Balıkesir Basketbol Kulübü Gafur Çoymak şu ifadelere yer verdi ; “Biz bu işi bilen insanlarız. Federasyonu bunu iyi biliyor. Kendi aramızda bir ön hazırlık yaptık. Başvurup sonrasına bakalım dedik. Bunların hazırlığını yaparken devamında bir basın açıklaması ile güçlendirelim dedik. Devamında ise federasyon bir açıklama yaptı. Bu açıklama bizim hazırlığımızı devre dışı bıraktı. Açıklamada TBL’de azalan takımların yerine yeni takım başvuru süreci başlatıldı. Bu başvuru sürecinde de çeşitli şartlar koyuldu. En önemli olan kriter 1 milyon TL’lik teminat. Bu ağır bir şart. İş sadece teminatla bitmiyor. Bütçe belirlenmesi lazım, takım kurmak lazım. Öncelikle bunu kendi aramızda değerlendirerek şartları yerine getirmeyi sağlamalıyız. Ben bu şartları yerine getirebilecek çok takım olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında ne olur? 16 takımla lig oynanırsa nereden baksanız 50 basketbolcu boşta kalacak ve ekmeğinden olacak. Biz öncelikle lige katılımla ilgili adımları halletmek istiyoruz. Hevesliyiz, istekliyiz. Biz yeniden BSL’yi amaçlıyoruz. Onun için bunu sağlayacak finansal gücü bulmamız lazım. Avantajımız yada farkımız ise bunca yıllık bilgi, birikim ve tecrübe. Başvurular 31 Temmuz’da sona erecek. Önümüzdeki Salı gününe kadar başvuruyu yapma hevesimiz var. Son nihai kararı yönetimdeki arkadaşlarımız verecek”