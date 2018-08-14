Balıkesir Basket’ten TBF’ye eleştiri

Balıkesir Basket Kulübü Başkan Vekili Ali Aydın, lige katılmak için gerekenleri yaptıklarını fakat Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) kendilerine olumsuz dönüş yaptığı için lige katılamamalarını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Ali Aydın, “Balıkesir’in basketbol gönüllüsü, destekçisiyim. Balıkesir Basket olarak tüm şartları yerine getirip, belgeleri hazırlayıp, lige katılım bedelini de yatırarak kaldığımız yere dönmek için gerekenleri yaptık. Tecrübemizle, her platformdaki destekçilerimizle, bu işi ülkede en iyi bilenlerden başkanımızla, yönetimimizle, A Takımsız geçen yıla rağmen sosyal medyada en çok takip edilen basketbol camialarından biri olarak 2 takım eksilen TBL’de olma arzumuz maalesef gerçekleşmedi. Liglerden eksilen 7 takım ve işsiz kalan yaklaşık 150 sporcu, basketbol emekçisi varken, bunlardan 20’sini istihdam edebilecek camiamızı denkleme dahil etmek gerekirdi. Bu arada an itibarıyla takım oyuncu bütçelerinin yaklaşık yarısının, belki de daha fazlasının harcanmasına sebep olan yabancı oyuncuları, geldiği açıkça görülen ekonomik zorluk göz önüne alınarak TBL’de bu yıllık da olsa engelleyerek yerlerini 32 Türk gencine bıraktırmalıydık. Önce bizim çocuklar diyerek zaten sınırlı olan aktif sporculuklarından 1 yılın kaybolmasının önüne böylelikle geçebilirdik. Bunun sonucunda takımları daha küçük bütçelerle bu işi yapabilir hale getirilebilir, genç Türk oyuncuların daha iyi yetişmelerini ve istihdamını sağlayabilirdik. Bazen çözümler çok uzağımızda değildir, yeter ki cesur ve kararlı olalım” dedi.