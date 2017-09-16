Balıkesir Bölge’de slaj üretimi devam ediyor

TKK Balıkesir Bölge Birliğinin Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illerinin çeşitli kooperatiflerinde faaliyet gösteren kooperatiflerin slaj paketleme ve işleme tesisleri, arpa kırma ve paketleme tesisleri gibi işletme faaliyetlerini denetleyen Bölge Birliği Müdürü Vedat Altın hizmetlerin aksatılmaması yönünde çalıştıklarını kaydetti. Bölge Birliğine bağlı 151 Tarım Kredi kooperatifi tarafından 80 bin üreticiye hizmet verdiklerini kaydeden Altın, “Üreticimizin ihtiyaç duyduğu kredi yanında hayvanları için de üreticilerimizden aldığımız slajlık mısırları kurmuş olduğumuz tesislerde paketleyerek yine üreticimize sunuyoruz” dedi.

İşlerin aksamaması için denetimlerimizi yapıyoruz

Bölge Birliğine bağlı Altınova, Gömeç, Yenişehir, Bigadiç, Salur, Kulaca, Gökçalı, Koşuboğazı Tarım Kredi Kooperatiflerindeki mısır slaj paketleme tesislerinde incelemelerde bulunan Bölge Birliği Müdürü Vedat Altın “Kooperatiflerimiz sezon öncesi makinalarımızın bakımını yaptırarak işlemeye hazır hale getirdiler. Biz işlerin aksamaması için denetimlerimizi yapıyoruz ki üreticimiz bu işletmelerden faydalansınlar ve üreticilerimizin ürünleri işlensin. Bölge Birliğimizde 8 yerde slaj paketleme ve 5 yerde arpa ezme makinalarımız kurulu. Ortak ürünleri değerlendirme kapsamında ortaklarımızın ürünlerini alarak işliyor ve sonra da pazarlıyoruz. Onun için bu işletmeler hem kurumumuzun faaliyetlerinin genişlemesinde hem de kooperatif ortaklarına hizmet götürme noktasında çok faydalıdırlar” şeklinde konuştu.