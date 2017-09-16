Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 16:41

Balıkesir Bölge’de slaj üretimi devam ediyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği Müdürü Vedat Altın üretim ve hasat sezonu olması dolayısı ile Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde faaliyet gösteren işletmeleri denetledi.

Balıkesir Bölge’de slaj üretimi devam ediyor

16 Eylül 2017 16:41


TKK Balıkesir Bölge Birliğinin Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illerinin çeşitli kooperatiflerinde faaliyet gösteren kooperatiflerin slaj paketleme ve işleme tesisleri, arpa kırma ve paketleme tesisleri gibi işletme faaliyetlerini denetleyen Bölge Birliği Müdürü Vedat Altın hizmetlerin aksatılmaması yönünde çalıştıklarını kaydetti. Bölge Birliğine bağlı 151 Tarım Kredi kooperatifi tarafından 80 bin üreticiye hizmet verdiklerini kaydeden Altın, “Üreticimizin ihtiyaç duyduğu kredi yanında hayvanları için de üreticilerimizden aldığımız slajlık mısırları kurmuş olduğumuz tesislerde paketleyerek yine üreticimize sunuyoruz” dedi.



İşlerin aksamaması için denetimlerimizi yapıyoruz


Bölge Birliğine bağlı Altınova, Gömeç, Yenişehir, Bigadiç, Salur, Kulaca, Gökçalı, Koşuboğazı Tarım Kredi Kooperatiflerindeki mısır slaj paketleme tesislerinde incelemelerde bulunan Bölge Birliği Müdürü Vedat Altın “Kooperatiflerimiz sezon öncesi makinalarımızın bakımını yaptırarak işlemeye hazır hale getirdiler. Biz işlerin aksamaması için denetimlerimizi yapıyoruz ki üreticimiz bu işletmelerden faydalansınlar ve üreticilerimizin ürünleri işlensin. Bölge Birliğimizde 8 yerde slaj paketleme ve 5 yerde arpa ezme makinalarımız kurulu. Ortak ürünleri değerlendirme kapsamında ortaklarımızın ürünlerini alarak işliyor ve sonra da pazarlıyoruz. Onun için bu işletmeler hem kurumumuzun faaliyetlerinin genişlemesinde hem de kooperatif ortaklarına hizmet götürme noktasında çok faydalıdırlar” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç