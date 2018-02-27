Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı Türkiye 3. oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor yıldız serbest güreş takımı Amasya’da düzenlenen yıldızlar serbest güreş Türkiye şampiyonasına katıldı. Şampiyona da 55 kilogramda Ferhat Kılıç ile 65 kilogramda Tolga Akyüz tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu, 110 kilogramda ise Oğuz Taneli Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdiler. Bu başarılar ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor yıldız serbest güreş takımı da takım halinde Türkiye ikinciliğini elde etti. Başarılı güreşçiler Tolga Akyüz, Ferhat Kılıç ve Oğuz Taneli önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Balıkesir’i ve ülkemizi temsil edecekler. Yıldızlar Türkiye şampiyonasında elde edilen bu başarı spor camiasında sevinçle karşılandı.