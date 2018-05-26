Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz:

Edremit İtfaiye Grup Amiri Fatih Asar’ın ev sahipliğinde İtfaiye Amirlik binasında düzenlenen iftar yemeğine, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, Müdahale ve AFKOM Şube Hüseyin Kurt, Yangın Önleme Eğitim ve Şube Müdürü Oktay Çapan, itfaiyeciler ve aileleri ile birlikte katıldılar. İlk kez birlikte iftar yaparak oruç açmanın mutluluğunu yaşadılar.

Tutulan oruçların ve ibadetlerimizin kabul olmasını dileyen Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, ”Biz gerçekten çok büyük bir aileyiz. Sadece 90 arkadaşımız Edremit İtfaiye Grup Amirliği’nde görev yapıyor. Balıkesir’de bu rakam 650 kişiye ulaşıyor Ülkemizi genelinde düşündüğümüz zaman 26 -27 bin itfaiyeci olduğu söyleniyor. Bunu asgari 3 le çarpıyoruz. 100 binin üzerinde bir itfaiye ailesiyiz. Balıkesiride 2 binin üzerinde bir aile olarak kabul ediyoruz. Büyük bir aile olduğumuz için gurur duyuyoruz. Çok güçlü bir teşkilatız. Balıkesir’de 92 yıllı bir geçmişe sahip teşkilatımız var. Ancak itfaiyecilik mesleği 304 yıllık bir meslektir. Bu itfaiyeci kardeşlerimizin hepsi birer kahramandır. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. 27 yıllık itfaiyecilik hayatım boyunca olağanüstü hadiselerle karşılaştım. Büyük küçük olaylarda arkadaşlarımızı kaybettik, şehit oldular. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Her türlü canlı ve bazen küçük çocuğun bazen bir yaşlının imdadına koşan insanlarız. İtfaiyecilerimizin aileleri de birer gönüllü itfaiyecidir. Böyle bir akşamda beraber olduğumuz için çok teşekkür ederim” dedi. İtfaiyeciler, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.