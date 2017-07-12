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12 Temmuz 2017 18:21

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor yarışçıcından büyük başarı

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sporcusu milli motosikletçi Ali Efe Yeğin, Yunanistan’da gerçekleştirilen BMU Avrupa Şampiyonası 7.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor yarışçıcından büyük başarı

12 Temmuz 2017 18:21

ve 8. etaplarında birinci oldu.


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Ali Efe Yeğin, BMU Avrupa Şampiyonası genel klasman birincisi oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile Avlu Balıkesir Sergi Salonu’nda bir araya gelen Yeğin, kazandığı kupaları Başkan Uğur’a göstererek bilgi verdi. Başarılı sporcuyu kutlayan Başkan Uğur, spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini söyledi.


Ali Efe Yeğin, BMU Avrupa Şampiyonası’nda geride kalan 5 etabı da 1. tamamlayarak genel klasman birinciliğini de sürdürmek istiyor. Şampiyon sporcu, bugüne kadar elde ettiği 8 etap birinciliği ile 2018’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılmayı garantiledi. Ali Efe, bundan sonraki 5 etabı kazanamasa bile Dünya Şampiyonası’na gidecek. Eylül ayında Dünya Şampiyonası için start iznini alacak olan Ali Efe Yeğin’in en büyük hedefi Türkiye’yi ve Balıkesir’i en iyi şekilde temsil ederek Dünya Şampiyonu olmak. Avrupa’daki başarısını Dünya Şampiyonası’nda da sürdürmek istediğini ifade eden Ali Efe, kendisine güvenenleri mahcup etmediği için mutlu olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’a, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Hocaoğlu’na ve tüm yöneticilere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.




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