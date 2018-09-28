Balıkesir Büyükşehir'de ekipler teyakkuza geçirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hafta sonunda yaşanabilecek muhtemel yağış ve fırtına öncesinde vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirleri aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan mesajda “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahmin raporuna göre Orta Akdeniz'de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket ederek ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklenmektedir. Fırtınanın bölgemizde (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale) 30 Eylül 2018 Pazar günü, 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağışlar şeklinde olması belirtilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihbarlar doğrultusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü olarak Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Bandırma, Edremit ve Havran bölgelerimizde mevcut yağmur suyu menfez ve ızgara kanalizasyon hatlarında taşmaların meydana gelmemesi için temizlik çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda özellikle tüm ekipler teyakkuz halinde olup, 7/24 mesai saatlerine bağlı olarak toplam 13 adet kanal açma aracı, 11 adet vidanjör, Körfez Bölgesinde 200 personel ve Güney Marmara Bölgesinde 150 personel ile yaşanacak hava şartlarıyla alakalı olarak gerekli çalışmaları sürdürülmektedir. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bahse konu ilçelerde günün 24 saati itfai olaylara karşı teyakkuz halinde olacak. Bununla birlikte Pazar günü Türkiye'ye ulaşacağı düşünülen kasırga için gerekli tüm sel ve su baskınlarıyla olası tehlikeli durumlara karşı dalgıç pompa, motopomplar ve meydana gelebilecek kurtarma olaylarına müdahale amaçlı kurtarma araçları ile il genelinde gerekli önlemler alınarak araç ve ekipmanlar her an hazır tutulacak. Herhangi bir tehlike anında (ağaç devrilmesi, su baskını, bina çökmesi, mahsur kalma vb. durumlar) 112 acil çağrı merkezinin aranılarak yardım istenmesi ise önemle rica ediliyor. Gün boyu devam etmesi beklenen fırtına ve etkili yağışa karşı tüm halkımızın sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur” denildi.