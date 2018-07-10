Balıkesir çiftçisine 207 milyon hibe

Toplantıda konuşan Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Lokman Gültekin “Her yıl Balıkesir çiftçisine ödediğimiz net hibe miktarı 207 milyon lira. Bunun 124 milyonunu hayvancılığa, 80 milyondan fazlasını da bitkisel üretime veriyoruz”dedi.

Karesi Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat çiftçi borçlarının ertelenmesi, hazine arazilerinin satışı ve kiralanması ile BAĞ - KUR sigorta borçlarının yapılandırılması konularında bilgiler verdi. Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, SGK Müdür Yarımcısı Bayram Öztürk, Balıkesirİl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Lokman Gültekin, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmasında borçlarin ertelenmesi konusunda açıklama yapan Başkan Sözat “Borçların ertelenmesi noktasında Ziraat Odamızın önderliğinde ve Türkiye Ankara Ziraat Odaları Birliğininde bizlere verdiği destek ve girişimleri ile borçlar hep ertelendi. Tabi bu soluk aldırdı keşke ödeyebilecek durumda olsaydıkta ertelenmeseydi. Yalnız bu sene bir fark var yine ertelenecek ama geçmişl yıllarda bakanlar kurulu kararnamesi Eylül Ekim aylarında yayınlandığı için hasattan sonra zarar gören ürünlerin zarar oranlarını tespit etme imkanımız yoktur. Kaymakamların başkanlığında toplanan komisyonlarda en az yüzde 30 zarar görme şartı arandığında müracaat eden herkesi zarar görmüş kabul edilerek borçlar erteleniyordu. Bu sene Haziran’da yayınlandığı için mutlak suretle tabi afetlerden zarar gören çiftçilerimizin tarım ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. Müracaat etmeyenlerin borçlarını ertelenme imkanı olmayacak”dedi.

Desteklemelerden nasıl faydalanabileceksiniz?

Hazine arazilerinin kiralanması ve alım satımı ile ilgili uzun süreden beri hazine arazilerini ecrimisil ödeyerek kiralayan ve eken vatandaşların desteklemelerden faydalanamadığını belirten Başkan Sözat “Dolayısıyla bu mazeretleri gidermek adına yaptığımız girişimler o günden bu güne sonuç verdi ve artık hazine arazilerini isteyen çiftçilerimiz Milli Emlak Müdürlüğüne acilen müraacat ederek sözleşmeyi yapacaklar ve sonra desteklemelerden faydalanabilecekler. Bu sözleşmeleri 10 yıla kadar yapma imkanları var bu yerleride 10 yıl sonra satın alma imkanları olacak. Kasım ayına kadar hazine arazilerinin kiralanmasıyla ilgili müracaatlar yapılmazsa faydalanamıyacaksınız”şeklinde konuştu.

DSİ’den izin almadan sulama yapmayın

Sulama birliklerinin kapatıldığını ifade eden Başkan Sözat “Bağkur borçlarının yeniden yapılandırılması ve emekliliği gelmiş olmakla birlikte parası olmadığı için işlem yaptıramayanların kredilendirme suretiyle emekli olabilmelerini sağlayan kararnamede yayınlandı. Bildiğiniz gibi sulama birlikleri kapatıldı. Sulama işleri tamamıyle DSİ tarafından yapılacak. Sakın ola ki DSİ’den izin almadan sulama yapmayın çok ağır cezaları var. Ormanda bakım, dikim, kesim işleri yapılırken o orman hangi mülük sınırları içinde kalıyorsa o mahalleden işçilere yaptırılıyordu. Şimdi o bölgedeki Orman Kalkınma Kooperatiflerinin öncelik veriliyor bunuda bilmenizi isterim. Çiftçi mallarını koruma kuruluyla ilgili çok şikayet vardı. Oda yayınlanan bakanlar kurulu kararıyla üye olmak istemeyen köyler mutlak suretle dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. Ancak korumadan çıkan köylerde ve orada vuku bulan zararlarda koruma bütçesinden ödeme yapılamayacak”dedi.

İşe tanımaktan başladık

Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Lokman Gültekin ise “Çiftçilerimizin profili sorunları, sıkıntıları hep aynı sadece kahramanlarımız değişik. Erzincan’da ki çiftçimizle Balıkesir’de ki çiftçimizin sorunu aynı. Bizim artık tarımda ki değişim dönüşüm gerçekten rakamlarla ifade edebilecek bir duruma geldi. Değişim ve dönüşümü gözle görebileceğimiz bir duruma geldi. Şimdi artık tarım geleneksel yöntemlerle bir üretim geleneği değil tamamen modern ve çağdaş karakterli, gelişim motivasyonlu diyoruz. En önemlisi milyonlarca insanın besin ihtiyacını karşılayan bir endüstri konumu haline geldi. Bu açıdan özellikle bu son 10 yıl içerisinde ki politikalar ve bunların sürdürülebilir olması için de 2002-2003 yılından sonra çiftçimize verilen doğrudan desteklemeler şeklinde tarım desteklemeleriyle tarımımız sürdürülebilir hale geldi”şeklinde konuştu.

Balıkesir çiftçisine 207 milyon hibe

Çiftçilere ödenen hibe miktarına değinen Lokman Gültekin “Her yıl Balıkesir çiftçisine ödedeğimiz net hibe miktarı 207 milyon lira. Bunun 124 milyonunu hayvancılığa, 80 milyondan fazlasınıda bitkisel üretime veriyoruz. Bu açıdan Balıkesir’de gerçekten çok güzel hizmetler yapılmış. Bizde inşallah çok güzel işler yapacağımızdan eminim. Bizim tarım politikalarımız doğrudur 15 sene öncesine kadar gerçekten bizim tarım politikamız yoktu. Ama 2005 yılından itibaren tarım konusunda yaklaşık 30 tane kanun, yönetmelik, talimat ve genelgelerle artık bir artık tarımda bir çerçevemiz var. Ne yapabileceğimizi planlıyoruz. Biz bu politikalarla son 10 yılda üretim ve veririmlilikte Avrupa birincisiyiz, dünyayada da 4. Sıradayız. Bu çok önemli bir rakam tarımda nereye geldiğimizi gösteriyor. Çiftçimizin artık yüzü gülüyor, öz güvenleri var. Eksik yok mudur? mutlaka vardır. Yeni bir sistem değişikliği var bu bizim bakanlığımızı da kapsıyor. Artık eskisi gibi masa başında bizim sistemden şikayet etme gibi lüksümüz yok çünkü şletme bazlı yeni bir modelimiz var”şeklinde sözlerini tamamladı.