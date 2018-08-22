Balıkesir Devlet Hastanesinde bayram nöbeti

İlyas Yıldıran bayram nöbetinde görev yapan doktor, sağlık personeli ve hastalara ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İlyas Yıldıran bayram nöbetinde görev alan doktor, sağlık personeli ve hastanede kalan hastaları ziyaret etti. Önce acil servis çalışanları ile bayramlaşan Başhekim Yıldıran daha sonra yatan hastaları ziyaret ederek görevli sağlık çalışanlarıyla sohbet edip bayramlaştı. Bayramda mesai yapan Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörü ve Acil Servis’te görevli Dr. Mehmet Suluoğlu “Hastanemizin acil ekibi olarak tüm ülkemize ve İslam alemine herkese iyi bayramlar diliyoruz, bu güzel günlere tekrar kavuşmak dileğiyle. Bizler sağlıkçılar olarak mesaimizi bu özel günlerde de 7/24 devam ettiriyoruz. Bu vesile ile özellikle nöbet usulü çalışan bayram, yaz, sıcak, tatil, gündüz, gece dinlemeyen tüm sağlıkçılara nöbet usulü çalışan herkese iyi bayramlar diliyorum, herkese görevinde başarılar kolaylıklar diliyorum. İnşallah kazasız belasız sakin bir bayram geçiririz bayram tadında. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bayram ve resmi tatil olması nedeniyle yoğunluğun bir miktar artığına dikkat çeken Dr. Suluoğlu “Ama bizde ona göre gerek idaremiz gerekse hastane olarak tedbirlerimizi aldık. Bu yönde bizim bir sıkıntımız yok. İnşallah kazalarımızda çok olmazsa sakin huzurlu güzel bir bayram geçirmek istiyoruz”dedi.