Balıkesir Emniyetinden Şehit ve Gazi ailelerine iftar yemeği

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in ev sahipliğinde Polis Evinde düzenlenen iftar yemeğinde şehit ve gazi aileleri bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar yemeğine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan’da katıldı. İftar yemeğinin ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek yaptığı konuşmada “Öncelikle Ramazan ayınızı tebrik ederim. Dini vecibemizi yerine getirdiğimiz bu müstesna günde böylesine güzide bir gurupla toplulukla iftar yemeği yemenin mutluluğunu bizlere bahşettiğiniz için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Saygılarımızı sunuyorum hayırlı iftarlar diliyorum”dedi.