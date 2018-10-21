Balıkesir esnafından devlete büyük destek

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” kapsamında enflasyona karşı yüzde 10 indirim kampanyası Balıkesir'de de Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğü ile başladı.

Türkiye genelinde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda Balıkesir de kendine yakışanı yaptı ve kampanyaya tam destek verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Balıkesir Ticaret Odası'nın da yürüttüğü çalışmalar kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler hazırlatılan afişleri Balıkesir esnafına dağıtarak kampanyaya destek vermelerini istedi.

Yürütülen kampanya kapsamında görüşlerini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, enflasyonla topyekun mücadeleye ilk destek veren şehirlerden biri olduklarını belirterek, her zaman devletin ve milletin yanında duracaklarının söyledi.

“Her zaman devletimizin yanındayız”

Türkiye'nin 2001 yılında büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Başkan Kafaoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisiyle, oldukça kısa zamanda ekonomik kalkınmada çok önemli mesafe aldık. Son 16 yıl içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi hedefini engellemek için birçok uygulamaları gördük. 2011 yılında tüm makro dengelerin oturduğu artık dünyanın 10'uncu ekonomisine yaklaştığımız bir anda önce Gezi olayıyla, sonra 17-25 Aralık operasyonuyla emniyet ve hukuk darbesine maruz kaldık, asıl 15 Temmuz hain darbesini hiç ama hiç unutmamız gerekiyor. Vatanımız için milletimiz için kutsallarımız için ‘biz de varız' diyen karanlık geceyi aydınlığa çıkaran bir ülke, bir millet var. 15 Temmuzda muradına eremeyenler, Ağustos ayından itibarin milletin cebine dokunmak üzerine başlatılan spekülatif hareketleri kapsayan süreci yaşatıyorlar” dedi.

"Balıkesir'de enflasyon ile topyekün mücadele"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başlattığı enflasyon ile topyekun mücadele kapsamında Balıkesir'in her zaman olduğu gibi yine topyekun mücadele verdiğinin altını çizen Başkan Zekai Kafaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Hazine ve Maliye Bakanımızın başlatmış olduğu kampanyayla makro dengedeki 81 ili ilgilendiren alanda enflasyonla mücadelenin fitili yakıldı. Yüzde 10 gönüllü olarak bu mücadelede ildeki sektör temsilcilerinin hızlı bir biçimde ‘ben de varım' demesi çok önemliydi. Görüyorum ki, Balıkesir de topyekun mücadeleye başlamış durumda. Gerek Ticaret Odalarımız, gerekse esnaf teşkilatlarımız birlikte hareket ederek kampanyaya destek veriyorlar. Balıkesir tarihinde olduğu gibi ülkemize yönelen hangi tehdit olursa olsun tek vücut olmayı başarmış ve birçok kez tüm ülkeye örnek olmayı başarmıştır.”

“Her duruş bir kahramanlıktır”

Üretimin ne kadar zorlu şartlar altında yapıldığının farkında olduklarını belirten Başkan Zekai Kafaoğlu, tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen bu kampanyaya destek veren üreticileri ayrıca kutlayarak şunları söyledi: “Ne kadar zor şartlarda ürettiğinizi biliyorum, ne kadar zor şartlarda rekabet ettiğinizi biliyorum. Bu kampanyaya destek veren üreticilerimiz ve esnaflarımız aslında bugün bir duruş, bir duygu gösteriyorlar. Birbirimize ne kadar sıkı bir biçimde bağlı olduğumuzu gösteriyoruz. Biz büyük bir milletiz, büyük bir millet olmak demek büyük kahramanlıklar demektir. Sizin bugünkü duruşunuz şehitlerimizin ruhunu uygun bir biçimde ‘ben de imkanlar ölçüsünde bir duruş gösteriyorum' demektir. Bu çok kolay değil. Bir başkanınız olarak ben de bu duruşunuzun yanındayım, büyük fotoğrafa bakıldığında Dünya'ya şu mesaj veriliyor: Dünyanın en büyük 10'uncu ekonomisi hedefimiz hala devam ediyor. Siz ne yaparsanız yapın bizler güçlü bir biçimde kader birliği yaparak yolumuza devam edeceğiz.”