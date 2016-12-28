Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 08:44

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 55 yaşında

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 55 yaşında

28 Aralık 2016 08:44

Balıkesir’de gazete, radyo, tv ve internet medyasının sahip, yönetici ve çalışanlarıyla yaygın basın temsilcilerini çatısı altında buluşturan meslek örgütü Gazeteciler Cemiyeti 55. yılına ulaştı.
Balıkesir’de 27 Aralık 1961’de dönemin ildeki tüm gazetecilerinin bir araya gelerek kurduğu Gazeteciler Cemiyeti (BGC), 55. yaşına girdi. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, 55. yıl nedeniyle yayınladığı mesajda, BGC’nin sürekli geliştiğini ve her yıl güçlenerek bugünlere ulaştığını belirtti. Demir, Tarihi Paşa Konağı’nı Balıkesir’in sosyal ve kültürel yaşamına kazandırdıkları Basın Müzesi ve Medya Merkezi’nin 55. yılı taçlandırdığını söyledi. Demir, BGC yanında Balıkesir’in ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmenin çabası içerisinde olduklarını belirterek "Basın Tarihi kitabıyla 130 yıllık eksikliği giderdik. İlimiz gazetecilerini İngiltere, Almanya, Belçika ve Portekiz’e gönderdik. Avrupa’daki teknolojiyle kıyaslama yapma, bilgi birikimlerini paylaşma imkanı yarattık. Önceliğimiz her zaman meslek içi eğitim oldu. Balıkesir gazetecilerinin mutluluğunu da, acısını da paylaştık. Gazetecilik Akademisini hayata geçirerek yerel medyamızın kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak istiyoruz" dedi.
BGC’nin üyeleri başta olmak üzere toplum yararına seminerler, konferanslar, eğitim kursları ve kültürel geziler düzenlediğini, basının, Balıkesir’in ve ülkemizin sorunlarına yönelik çalışmalar yaptığını kaydeden Demir, “Meslektaşlarımız bilgi birikimlerini arttırmaları yanında sosyal, kültürel yaşama katkıda bulunmak amacıyla proje üretiyoruz ve uyguluyoruz. Hedefimiz etkinliklerimizi her yıl arttırarak Türkiye’nin örnek sivil toplum kuruluşları arasındaki yerimizi sağlamlaştırmaktır” ifadesini kullandı. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin, ülkemizin temel değerleriyle bütünleşmiş, bilgiyi esas alan bir anlayışla üyelerine ve topluma hizmet ettiğini aktaran Demir, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Tüzüğümüzün 1. maddesinde de yer aldığı gibi; İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutan, halkın gerçekleri öğrenme hakkına, Anayasa’dan alınan güçle sahip çıkan BGC, bu temel ilkelerden ödün vermeden çalışacak, toplum yararına yeni projelere imza atmayı sürdürecektir"
BGC Tarihi
Başkan Demir, "Cemiyetimizin kuruluşu ve bugünlere ulaşmasında başkanı, yöneticisi ve üyesi olarak emekleri bulunan Münir Yenal, Cevdet Demiray, Cahit Albayrak, İzzetin Yaşbek, Şemsi Aran, Hayati Çelik, Halil Nusret Ertüz, Emrah Sağdıç, Ali Gezer,Turhan Savaş, Fikri Özakbaş, Ekrem Balıbek, Reşit Kıpçak, Nejat Akpınar, Nihat Özbek, Şadi Kural, Hasan Basri Atılganer gibi üstatlarımızdan bugün aramızda olmayanları rahmetle anarken, yaşayan ustalarımıza da uzun ömürler diliyorum. Cemiyetimizin geride bıraktığı 54 yılının değerini ve bugünün kıymetini bilerek, zamanla kıymetsiz olmamak için çok çalışmamız gerektiğine olan inancımla 55. yılının gururunu Balıkesir Basınıyla birlikte paylaşıyoruz. Çalışmalarımıza destek olan üyelerimize ve kuruluşlarımıza camiamız adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Balıkesir’de yayınlanan gazetelerin bir dernek çatısı altında buluşması düşüncesi 1961 yılının son haftalarında sonuç verdi. Balıkesir kentinde yayınlanan Türk Dili, Balıkesir Postası, Balıkesir Ekspres ve Ateş gazetelerinin girişimleri sonucunda bir Gazeteciler Cemiyeti kurulması kararlaştırıldı. Balıkesir ilindeki tüm gazeteler 24 Aralık 1961 Pazar günü bir araya gelerek cemiyet tüzüğüne nihai şeklini verdi. Tüzük 27 Aralık 1961 günü Vilayete teslim edildi. Bu tarihten itibaren Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti resmen faaliyetine başlamıştı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
2
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Perşembe
    Yoğun Kar Yağışı
    2°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç