Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nden 15 Temmuz sergisi

Gazeteciler Cemiyeti Medya Merkezi ve Basın Müzesi’nde gerçekleştirilen sergide 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Balıkesir’deki gazetelerin manşetleri yer aldı. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti binasında düzenlenen serginin açılışına Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fahri Konuk, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkan Vekili Cemal Kocataş, Balıkesirspor Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci’nin yanı sıra daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, basının öneminin 15 Temmuz darbe girişiminde bir kez daha görüldüğünü ifade etti. Demir, “Takvim yaprakları bize bugünün Basın Bayramı olduğunu söylüyor söylemesine de biz gazeteciler bu günü bayram gibi kutlayamıyoruz, dayanışma günü olarak görüyoruz. Gazeteciler, çalışma yeri, zamanı belli olmayan ve gerçekte tatil hakkı bulunmayan tek meslek sahibidir. Yıpranan, yıpratılan ve her şeyin sorumlusu görülerek cezalandırılan gazetecilerin ülkemizdeki çalışma koşulları dünya standartlarının çok altında. Kendilerinden çok şey istenen ve beklenen meslektaşlarımız bugünkünden daha fazlasını hak ediyor. Hak ettiğini de 15 Temmuz’da 80 milyon insanımıza gösterdi. Nasıl ki 110 yıl önce sansüre direnen meslektaşlarımız gerçek bir gazetecilik patlaması yapılmasına öncülük ettiyse, Türk basını her çalışanıyla 15 Temmuz gecesindeki duruşuyla da yeni bir gazetecilik patlamasına imza attı. 90’lı yıllarla birlikte kaybettiği itibarını, güvenini geri kazanma adına mesafe katetti. Bir anlamda kötü sicilini temizledi 15 Temmuz’la. Sadece İstanbul’da, Ankara’da değil Anadolu’nun dört bir yanındaki meslektaşlarımız o gece birer Hasan Tahsin gibiydi. O gece bir de şehit veren Türk medyasıyla iftihar eden tek bizler değiliz, eminim sizler de gurur duydunuz bizim basınla. Burada o gece fotoğraf makinasıyla hain kalkışmaya direnen Yeni Şafak’tan foto muhabiri şehit arkadaşımız Mustafa Cambaz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duygularımızı sunuyorum" dedi.

Vali Yardımcısı İsmail Demirhan ise yaptığı konuşmada, "Basının değerini, önemini hepimiz biliyoruz. Basın olmadan bir ülkede demokrasi olmaz. Basın bana göre demokrasinin en önemli katmanlarından birisidir. Bu bakımdan basınımızın kıymetini, değerini hepimizin bilmesi lazımdır. Basın mensuplarımız gerçekten özveriyle çalışıyorlar. Olumsuz şartlar içerisinde olsalar bile görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bunu da hepimiz gözlemliyoruz. Bu bakımdan basın çalışanlarına Allah’tan kolaylıklar diliyorum. Allah kolaylık versin ki demokrasimiz güçlensin, insan haklarıyla ilgili hususlarda da basının çok önemli görevleri var. Bu duygularla tekrar Basın Bayramı’nı kutluyorum” dedi.