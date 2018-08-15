Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 10:45

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nden açıklama

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC), sosyal medya üzerinden dezenformasyon amaçlı yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıklayarak, yerli ve milli medyanın desteklenmesi gerektiği vurguladı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nden açıklama

15 Ağustos 2018 10:45


BGC yönetim kurulu adına, başkan Ramazan Demir imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, ülkemize karşı yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine, kimi yayın kuruluşlarının da katılmalarından duyulan üzüntü dile getirildi.


Spekülatif hareketlerin Kuva-yi Milliye ruhuyla püskürtüleceğine değinen Gazeteciler Cemiyeti açıklamasında şu görüşlere yer verildi:


"Türkiye sadece emperyalist güçlere karşı değil, onların işbirlikçilerine karşı da ekonomik bir savaş vermektedir. Anadolu basınının her kademesindeki meslektaşımız, Kuva-yi Milliye döneminin sorumluluğuyla hareket ederek, o yıllardaki istiklal ve istikbal mücadelesine kalemleriyle katılan üstatlarımız Hasan Tahsin, Mustafa Necati, Hasan Basri Çantay gibi olmalı. Ekonomik savaşa karşı verilen mücadelenin en ön safında yer almalı. Kalemlerini etkili bir silaha dönüştürüp milletimizi, onurlu ve hür yaşayabileceği bir vatan ekseninde birleştirmeli. Biz başka ülkelere benzemeyiz. Ülkemizi ekonomik oyunlarıyla tedip etmek isteyen emperyal güçlerin, Türkiye’nin bir Suriye, Libya, Afganistan, Irak’la kıyaslanamayacağının idrakine ulaşamamış olmaları yeni bir hüsran yaşayacaklarının habercisidir. Çünkü bu savaş sonunda sadece Türkiye başka bir Türkiye olmayacak. Dünya da farklı bir dünya olacaktır. Geçmişte birbirine kenetlenerek yazdığı destanla bağımsızlığını kazanan ülkemiz, bugünkü ekonomik savaştan da milletiyle el birliği içerisinde alnının akıyla çıkarak ekonomik özgürlüğünü ilan edeceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle milletimizi ve camiamızı ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçası olarak gördüğümüz algı operasyonlarına karşı uyanık olmaya, ’bizim başka vatanımız yok’ bilinciyle devletimizin yanında dik durmaya, mücadeleye kararlılıkla katılmaya çağırıyoruz. Ülkemizin başta birlik beraberliğini ve ekonomik özgürlüğüne kasteden operasyonlar dün olduğu gibi bugün de artarak devam etmektedir. Kitle iletişim araçları ve sosyal medya üzerinden dezenformasyon amaçlı yanıltıcı haberlere itibar edilmemeli, bunların beslendikleri kaynaklar kesilmeli, yerli ve milli medya takip edilerek desteklenmelidir."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç