Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nden açıklama

BGC yönetim kurulu adına, başkan Ramazan Demir imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, ülkemize karşı yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine, kimi yayın kuruluşlarının da katılmalarından duyulan üzüntü dile getirildi.

Spekülatif hareketlerin Kuva-yi Milliye ruhuyla püskürtüleceğine değinen Gazeteciler Cemiyeti açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye sadece emperyalist güçlere karşı değil, onların işbirlikçilerine karşı da ekonomik bir savaş vermektedir. Anadolu basınının her kademesindeki meslektaşımız, Kuva-yi Milliye döneminin sorumluluğuyla hareket ederek, o yıllardaki istiklal ve istikbal mücadelesine kalemleriyle katılan üstatlarımız Hasan Tahsin, Mustafa Necati, Hasan Basri Çantay gibi olmalı. Ekonomik savaşa karşı verilen mücadelenin en ön safında yer almalı. Kalemlerini etkili bir silaha dönüştürüp milletimizi, onurlu ve hür yaşayabileceği bir vatan ekseninde birleştirmeli. Biz başka ülkelere benzemeyiz. Ülkemizi ekonomik oyunlarıyla tedip etmek isteyen emperyal güçlerin, Türkiye’nin bir Suriye, Libya, Afganistan, Irak’la kıyaslanamayacağının idrakine ulaşamamış olmaları yeni bir hüsran yaşayacaklarının habercisidir. Çünkü bu savaş sonunda sadece Türkiye başka bir Türkiye olmayacak. Dünya da farklı bir dünya olacaktır. Geçmişte birbirine kenetlenerek yazdığı destanla bağımsızlığını kazanan ülkemiz, bugünkü ekonomik savaştan da milletiyle el birliği içerisinde alnının akıyla çıkarak ekonomik özgürlüğünü ilan edeceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle milletimizi ve camiamızı ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçası olarak gördüğümüz algı operasyonlarına karşı uyanık olmaya, ’bizim başka vatanımız yok’ bilinciyle devletimizin yanında dik durmaya, mücadeleye kararlılıkla katılmaya çağırıyoruz. Ülkemizin başta birlik beraberliğini ve ekonomik özgürlüğüne kasteden operasyonlar dün olduğu gibi bugün de artarak devam etmektedir. Kitle iletişim araçları ve sosyal medya üzerinden dezenformasyon amaçlı yanıltıcı haberlere itibar edilmemeli, bunların beslendikleri kaynaklar kesilmeli, yerli ve milli medya takip edilerek desteklenmelidir."