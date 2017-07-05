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05 Temmuz 2017 11:43

Balıkesir İlinin Biyolojik Zenginlikleri Tespit Ediliyor

Balıkesir İlinin sahip olduğu biyolojik zenginliğin ortaya konulması ve korunması maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde ‘’Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’’ başlatıldı.

Balıkesir İlinin Biyolojik Zenginlikleri Tespit Ediliyor

05 Temmuz 2017 11:43


Bugüne kadar proje kapsamında 76 ilde çalışmalar başlatılmış olup, 33 ilde tamamlanmıştır. 2018 yılı sonunda 81 ilimizde bu çalışmalar tamamlanarak, ülkemizin Biyolojik Çeşitlilik Haritası ortaya çıkarılması planlanıyor.


Proje ile her ilin bitkileri, memeli hayvanları, kuşları, balıkları ve sürüngenleri tespit edilecek.


Balıkesir Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanlarınca gerçekleştirilen “Balıkesir İl’inin Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme" Projesi, Balıkesir ilimizin biyoçeşitliliğinin korunmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.


İki yıldır süren Balıkesir’deki Biyoçeşitlilik projesinin sonuna yaklaşıldığı ve Güre’de gerçekleştirilen çalıştayda Balıkesir’de bugüne kadar yapılan çalışmalar BAÜN bilim adamları tarafından toplantıya gelen katılımcılara sunuldu.


Güre yapılan çalıştaya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyoçeşitlilik Daire Başkanı Hüseyin Avni Çatal, Şube müdürü Ergül Terzioğlu, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Bursa DKMP Bölge Müdürü Mustafa Bulut, DKMP İl şube müdürü İlker Baldan, Bursa DKMP şube müdürleri ve Balıkesir DKMP Teknik personeli ile bölgedeki STK’lar katıldılar. Toplantı sonrası Prof. Dr. Fatih Satıl rehberliğinde Kazdağı milli parkına bir araştırma gezisi düzenlendi. Milli parkta korunması gereken canlı türleri yerinde gözlemlendi.




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