Balıkesir iş dünyası Başkan Kafaoğlu'nun 1 yılını değerlendirdi

Balıkesir iş dünyasının çatı kuruluşları olan Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası Başkanları 7 Kasım itibariyle görev süresinde ilk bir yılı geride bırakan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun çalışmalarını değerlendirdi.

Özellikle iş dünyasının en önemli unsuru olan yatırımların Balıkesir'e gelmesi noktasında şehirde sağlanan huzur ortamının büyük önem taşıdığının altını çizen Oda Başkanları, Balıkesir'i önümüzdeki süreçte güzel günlerin beklediğini ve bu birlikte hareket etme kabiliyetinin Balıkesir'de tekrardan sağlanmasının yatırımları da beraberinde getireceğini vurguladılar. Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu ve Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun çalışmalarını değerlendirdi.

Başkan Kafaoğlu'na Bto Başkanı Rahmi Kula'dan teşekkür

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, görev süresinde 1 yılı bugün itibariyle geride bırakan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun çalışmalarını değerlendirerek, geleceğe dair beklentilerini anlattı. Toplamda 5 bin 500 üyesi olan ve Balıkesir ticaret hayatına yön veren Balıkesir'in en büyük odası konumundaki Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, özellikle son 1 yılda yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesinde her şeyden önce Balıkesir'de kavga ortamının sona erdiğini ve Balıkesir'e huzurun geldiğinin altını çizdi. Balıkesir'de insanların 1 yıl öncesine kadar bir araya gelemediklerinin ve bunun için çekindiklerini ifade eden Başkan Kula, değerlendirmesinde şunları söyledi; “Son 1 yıl öncesine kadar Balıkesir'de gerçekten huzursuz bir ortam vardı. İnsanlar birbirine selam vermekte, oturup bir kafede çay içmekten dahi imtina eder durumdaydı. Son bir yıldan bu yana Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın göreve gelmesi ile birlikte Sivil Toplum Örgütlerinin, Oda ve Borsalar'ın ve diğer kurumlardaki seçimlerin ardından Balıkesir son yıllarda yaşamadığı birlik ve beraberliği yaşamaya başladı. Burada diğer illere baktığımızda devletimiz, yerel yönetimlerimiz yani belediyelerimiz STK'larımız birlik ve beraberlik olduğu zaman başarı geliyor. Şu süreçten sonra bizde Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, STK'ların değerli başkanları, bu birlik ve beraberliği sağladığımız sürece ki, şu anda o ortam son derece güzel; başarı gelecektir. Ben her ortamda ifade ediyorum. Biz şehir olarak uysal bir şehiriz Türkiye genelinde her pilot uygulama bu bölgede başlar. Çünkü insanları uysaldır, anlayışlıdır, birbirine karşı hoş görülüdür. Özümüz olan o hoşgörüyü beraberliği yine yakaladığımız düşüncesindeyim. Önümüzdeki süreçte de bu birlik ve beraberliğin Balıkesir'i daha iyi yerlere getireceğinden eminim. Türkiye genelinde yapılan anketlerde Balıkesir hep en huzurlu şehir olarak ön sıralarda çıkmaktadır. Bu huzurun Balıkesir'e gelmesinde son 1 yıldır çok büyük emeği olan, büyük bir özveri ile çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu'na da ayrıca teşekkür ederim”dedi.

“Zekai Kafaoğlu'nun her zaman yanındayız”

Görev süresinde 1 yılı dolduran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun görev süresini değerlendiren Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Zekai Kafaoğlu'nun göreve gelmesi ile birlikte Balıkesir'de huzur ortamının oluştuğunu ve birlik beraberlik ruhunun yaşanmaya başladığını söyledi. Yaşanan bu huzur ortamının yanı sıra Başkan Zekai Kafaoğlu'nun özellikle köprülü kavşaklar başta olmak üzere projelerini bir bir hayata geçirmesinin de orta ve uzun vadede sosyal hayata büyük faydalar sağlayacağını dile getiren Başkan Eğinlioğlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti “Son 1 yıldır Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi'nde başkan değişikliği nedeniyle yapılan seçimlerde hem STK'ların seçimlerinde ciddi bir atmosfer yaşandı. Ama geldiğimiz noktada tereddütleri olan arkadaşların birlik ve beraberlik ruhunu yakalayabilmek anlamında huzur ortamının sürekliliği anlamındaki tereddütlerinin yok olduğunu düşünüyorum. Bizim seçimlerden sonra birinci hedefimiz birlik ve beraberlik ruhu ile bu STK'lar, Belediye, kamunun üst düzey yöneticileri ile bu beraberliği sağlayabilmek noktasında ciddi iş birliklerimiz oldu. Burada sayın Valimizin, özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu'nun üstün gayretleri ile Balıkesir'e seçimlerden sonra bir huzur ortamı getirdiğine inanıyoruz. Tabii değişik bir mozaik var. Mozaikte farklı düşünceler, farklı fikirler olabilir. Olmalı da. Bunların içerisinden alacağımız en iyi düşünceyi en iyi fikri uygulama noktasında bu birlik ve beraberlik ruhu ile yapılan çalışmalar neticesinde; Balıkesir'in sosyal hayatına olsun, sanayi sektörüne olsun, ticaret hayatına olsun büyük yararlar getireceğini düşünüyoruz. Baktığımızda sosyal hayatta da ciddi gelişmeler var. Özellikle kavşakların yapılması, Sayın Zekai Kafaoğlu'nun projelerini bir bir hayata geçirmesi bunlar ciddi anlamda gelecekte uzun vadeli gelecekte de yarar sağlayıcı hizmetler olacaktır. Bizde kendisini sonuna kadar destekliyoruz. Tabii Sanayi Odası olarak biz ticaret odası ve borsa ile bu birlik ve beraberliğimizi sağladığımızı düşünüyoruz. Burada ihtiyacımız olan şey tek ağızdan problemlerimizi iletebilmek. Dolayısıyla ihtiyaç olan şeyi tek bir ağızdan ilettiğimizde kuvvetli olduğumuz iması yaratılıyor. Bu da problemlerimize çözümü daha kolay hale getiriyor. Ben burada birlik ve beraberlik anlamında Sayın Zekai Kafaoğlu'na çok teşekkür ediyorum. BU düşünceleri hayata geçirdiği için, halkın içinde olduğu için, sevecen tavırlarından dolayı kendisine minnet borçluyuz. Bizim ile olan ilişkilerinde hiçbir zaman farklı bir şey yaşamadık. Hep bir birimize destek olduk. Bu ruhu Balıkesir'de sağladığımıza inanıyorum. Bunun faydalarını önümüzdeki dönemlerde Balıkesir'de çok yoğun bir şekilde izlenecek. Biz Sanayi Odası olarak farklı görevlerimiz olmasına rağmen Sosyal hayatın içinde olan Sanayi Odası'nın da desteğinin her zaman devam edeceğini düşünüyorum”şeklinde konuştu.

“Balıkesir Kafaoğlu ile birlikte omuz omuza mücadeleye başladı”

Başkan Zekai Kafaolu'nun bir yılını değerlendiren bir diğer isim ise Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula oldu. Deneyimli Başkan Kula, özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun göreve başlamasının ardından Balıkesirliler'in sevgi ve saygıyla yaklaştığını ve hatta omuz omuza vererek Balıkesir için tekrardan mücadeleye başladığını dile getiren Başkan Faruk Kula açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Balıkesir'de 1 yıldan bu yana yapılan oda seçimlerinde, borsa seçimlerinde ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilçe belediye başkanları ile STK seçimlerinden sonra gayet uyumlu, ahenkli bir ortam yaratılmıştır. Bu uyumlu ve ahenkli ortamda Balıkesir lehine çok güzel şeylerin çıktığı, çıkacağı inancındayım. Balıkesir'de konu Balıkesir olduktan sonra her birimiz gecemizi gündüzümüze, her şeyimizi ortaya katıp Balıkesir halkının pastasını büyütmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bu uğurda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu'nun seçildiği günden bu yana Balıkesir'de iyi şeylerin olması için daha güzelliklerle dolu olması için atmış olduğu adımlara bizlerde aynı şekilde cevap veriyoruz. Bu şekilde hep yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberliğin neticelerinin de Balıkesir'e gayet güzel yansıyacağını düşünüyoum. Bu birlik ve beraberliğin devam edeceğini ve bizleri izlemeye devam etmenizi istiyorum. Birlik ve beraberlikle güzel şeylerin olacağını ve bunun önünde kimsenin duramayacağını düşünüyorum. Bu ortamı bizlere sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu'na teşekkür ediyorum. Balıkesir'de herkes yine birbirine sevgili saygılı, kol kola giren, omuz omuza verip bu şekilde mücadele eden ortama getirmesinden dolayı da tekrar tekrar kendisine teşekkür ediyorum”dedi.