Balıkesir İtfaiyesi 8 ayda 6 bin 245 olaya müdahale etti

Bu hafta itibariyle iki önemli mesajın altını çizen Başkan Yılmaz “ ‘Büyükşehir her yerde itfaiye daima hazır' ve ‘Özenle yaptığını, tedbirsizliğinle yakma' mesajımızı hakla iletmek istiyoruz”dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Halil Yılmaz birim müdürleri ve itfaiye şefiyle birlikte 24-30 Eylül İtfaiye Haftası nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. 2018 yılında Ağustos ayı itibariyle itfaiye olarak 6 bin 245 olaya müdahale ettiklerini hatırlatan Başkan Yılmaz “Bu müdahalelerin 4 bin 41 yangın bin 557 kurtarma, 445 trafik kazası, 157 su baskını, 45 su altı ve su üstü arama kurtarma olayı, bunlar içinde git gide azalan bir asılsız ihbar konusunu paylaşmak istiyorum. 245 asılsız ihbar yapılmış. Bu rakamlar her geçen gün azalıyor. Bu 441 yangının içerisinde ikametgah olarak karşılaştığımız yangın sayımız 272, araç yangını 211, kırsal yangınları var bölgemizde bunlarda ot yangınından tutun ormanda gelişen hadiseler olsun toplamda bin 390 olayımız var. Çatı yangını 39, çöp yangını bu yaz çok uğraşımız oldu ama etrafa zarar vermeden kontrol altında tuttuk”dedi.

50 bin 299 kişiye eğitim verdik

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı olarak trafik kazası ve yangın olmak üzere toplamda bin 4 vatandaş ile bin 249 ‘a canlının sağ olarak kurtarıldığını ifade eden Daire Başkanı Yılmaz “Ağırlıklı olarak trafik kazasıdır. Canlı dediğimiz ise kedi, köpek ve kuş gibi hayvanlardır. 2018 Ağustos sonu itibariyle 482 kurum ve kuruluşta 50 bin 299 kişiye eğitim vermişiz. Yıl sonun kadar geri kalan zamanda 112 bin hedefi koyduk kendimize bu eğitimleri yıl sonuna kadar ulaştırmış olacağız. Bu hafta itibariyle iki önemli mesajın altını çizmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi ‘Büyükşehir her yerde itfaiye daima hazır' ve yine önemsediğimiz bir mesajımız toplumumuza ‘Özenle yaptığını, tedbirsizliğinle yakma' mesajımızdır.” şeklinde konuştu.

79 kişiyi denizde boğulmaktan kurtarıldı

Balıkesir'in önemli bir kıyı ve deniz alanlarına sahip olduğunu belirten Daire Başkanı Yılmaz, Balıkesir itfaiyesine bağlı cankurtaranlar özellikle Edremit körfezi bölgesindeki sahillerde denizde boğulmak üzere olan 79 vatandaşımızı kurtardı. Cankurtaran hizmetimiz vatandaşta memnuniyet oluşturdu. Bu yaz sezonunda hem Körfez hem Güney Marmara bölgesinde aldığımız tedbirler ve organizasyonumuzla şu anki verilere göre 79 vatandaşımız boğulmaktan veya su kazalarından kurtarılmıştır. Bu hizmetimizin de ayrı bir anlamı vardır bizim için”dedi.

Konuşmanın ardından medya mensuplarına itfaiye çalışmalarını içeren sunumlar izlettirildi. Toplantının sonunda muhabirler itfaiye kıyafetleri giyerek itfaiyecilerle birlikte toplu fotoğraf çektirdiler.