Balıkesir kara teslim

Balkanlardan gelen yoğun kar yağışı Balıkesir’in Bandırma ilçesini adeta esir aldı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 50 santime ulaştı.

Bandırma’da gün geceden bu yana aralıksız etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte ulaşım tamamen durdu. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle şehiriçi halk otobüsleri de sefere çıkamadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesine bağlı ekipler yol temizleme ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.



Köylerle ulaşım sağlanamıyor

Bandırma’ya bağlı çok sayıda köy yolu ise kar nedeniyle kapandı. Kentin bazı dış mahallelerinde ve kırsalda ise elektrik kesintileri yaşanıyor.

Bandırma-Yenikapı, Yenikapı-Bandırma arası İDO’ya ait deniz otobüsleri seferleri de iptal edildi.