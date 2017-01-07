Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 15:44

Balıkesir kara teslim

Balıkesir kara teslim

07 Ocak 2017 15:44

Balkanlardan gelen yoğun kar yağışı Balıkesir’in Bandırma ilçesini adeta esir aldı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 50 santime ulaştı.
Bandırma’da gün geceden bu yana aralıksız etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte ulaşım tamamen durdu. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle şehiriçi halk otobüsleri de sefere çıkamadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesine bağlı ekipler yol temizleme ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Köylerle ulaşım sağlanamıyor
Bandırma’ya bağlı çok sayıda köy yolu ise kar nedeniyle kapandı. Kentin bazı dış mahallelerinde ve kırsalda ise elektrik kesintileri yaşanıyor.
Bandırma-Yenikapı, Yenikapı-Bandırma arası İDO’ya ait deniz otobüsleri seferleri de iptal edildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
-3
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -3°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Salı
    Yoğun Kar Yağışı
    -2°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç